Ceza'dan o harekete açıklama: Yanlış anlaşıldı

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Ceza sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bugün konuk olarak katıldığım defilede yaptığım bu hareket basın tarafından terör destekçisi olduğum yönünde anlaşılmış ve o yöne çekilmeye çalışılmıştır. Bu konuda çıkacak olası haberlerle ilgili resmi olarak buradan ilk ve son kez açıklamak istedim"





