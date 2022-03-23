    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

Cezaevine giren Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy: Ben masumum alnım ak

Kamuoyunda Ciciş kardeşlerden olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Esra Ersoy (39), 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Muğla Ağır Ceza Mahkemesi'nde aldığı 10 yıl 1 ay hapis cezasının ardından hakkında çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama kararı sonrası İstanbul'da gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ersoy, tutuklama kararının ardından cezaevine gönderildi. Ersoy cezaevine girerken, "Ben masumum. Alnım ak" dedi.

Haberler - DHA 23.03.2022 - 17:58

Cezaevine giren Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy: Ben masumum alnım ak - 1

'Çocuğa cinsel istismardan' gözaltına alınan Esra Ersoy, emniyetteki işlemlerinin ardından polis eşliğinde ve kelepçeli olarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

Cezaevine giren Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy: Ben masumum alnım ak - 2

Ardından Ersoy, mahkemeye çıktı. Bodrum'daki mahkemeye Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantı yapılan Ersoy'un yüzüne kararın okunmasının ardından tutuklanmasına karar verildi.



Cezaevine giren Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy: Ben masumum alnım ak - 3

"ALNIM AK"

Ersoy'un Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Cezaevi girişinde Ersoy, "Ben masumum. Alnım ak. Masumluğum da kanıtlanacak" dedİ.

Cezaevine giren Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy: Ben masumum alnım ak - 4

NE OLMUŞTU?

Bodrum 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 Mart 2022'de yokluğunda yapılan duruşmada 'cinsel istismar" suçundan 8 yıl, 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan Ersoy hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER