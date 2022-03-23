Cezaevine giren Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy: Ben masumum alnım ak

Haberler - DHA 23.03.2022 - 17:58
'Çocuğa cinsel istismardan' gözaltına alınan Esra Ersoy, emniyetteki işlemlerinin ardından polis eşliğinde ve kelepçeli olarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.
Ardından Ersoy, mahkemeye çıktı. Bodrum'daki mahkemeye Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantı yapılan Ersoy'un yüzüne kararın okunmasının ardından tutuklanmasına karar verildi.
"ALNIM AK"
Ersoy'un Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Cezaevi girişinde Ersoy, "Ben masumum. Alnım ak. Masumluğum da kanıtlanacak" dedİ.
NE OLMUŞTU?
Bodrum 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 Mart 2022'de yokluğunda yapılan duruşmada 'cinsel istismar" suçundan 8 yıl, 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan Ersoy hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.