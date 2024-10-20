"Cham hiç sorumluluk almıyor" Spor yazarları Trabzonspor'u değerlendirdi
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile RAMS Başakşehir, dün Papara Park'ta karşılaştı. RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, aldıkları galibiyetin umut ışıklarını artırdığını söylerken Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan ise, "Maç sonunda canımızı çok acıtan bir gol yedik." dedi. Peki spor yazarları nasıl değerlendirdi? İşte spor yazarlarının yorumları...
Son nefeste gelen galibiyet - Engin Kehale
"Şenol Güneş, farklı denemeler ve 11’ler ile daha enerjik ve tempolu bir takım yaratmaya çalışıyor. Önümüzdeki haftalarda, belki daha iyi bir Trabzonspor izleyebiliriz ancak temel sorunlar devam ediyor.
Güneş için referans olacak bir oyun yok belki ama skorun vereceği rahatlık, daha iyi bir Trabzonspor’un tohumlarını atabilir." (HÜRRİYET)