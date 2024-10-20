"Cham hiç sorumluluk almıyor" Spor yazarları Trabzonspor'u değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile RAMS Başakşehir, dün Papara Park'ta karşılaştı. RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, aldıkları galibiyetin umut ışıklarını artırdığını söylerken Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan ise, "Maç sonunda canımızı çok acıtan bir gol yedik." dedi. Peki spor yazarları nasıl değerlendirdi? İşte spor yazarlarının yorumları...

"Cham hiç sorumluluk almıyor" Spor yazarları Trabzonspor'u değerlendirdi - 1

Son nefeste gelen galibiyet - Engin Kehale 

"Şenol Güneş, farklı denemeler ve 11’ler ile daha enerjik ve tempolu bir takım yaratmaya çalışıyor. Önümüzdeki haftalarda, belki daha iyi bir Trabzonspor izleyebiliriz ancak temel sorunlar devam ediyor.

Güneş için referans olacak bir oyun yok belki ama skorun vereceği rahatlık, daha iyi bir Trabzonspor’un tohumlarını atabilir." (HÜRRİYET)

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"Cham hiç sorumluluk almıyor" Spor yazarları Trabzonspor'u değerlendirdi - 2

Fırtına, Visca ile esti - Cemal Ersen 

"Sonuçtan bağımsız olarak şu ana kadar sergilenen futbolla ilgili söylemem gerek; yönetimin bu kadar para harcayıp onlarca futbolcuyu sıradan bir takım yaratmak için transfer etmediği aşikar, lakin camianın beklentileri ve umutları haftalar geçtikçe tükeniyordu. Sezonun ikinci galibiyeti kuşkusuz bu anlamda çok önemli. Yarınlara ışık tutacak ve sadece taraftarı değil tüm takımı ayağa kaldıracak bir galibiyet oldu...

"Cham hiç sorumluluk almıyor" Spor yazarları Trabzonspor'u değerlendirdi - 3

Uzun zamandır takım kimliğinden uzak bir Trabzonspor izliyoruz. Başakşehir karşısında da farklı değildi. Savunmada Mendy, sol kanatta Dragus, galibiyet golünün kahramanı Edin Visca ve Eren, Trabzonspor’u oyunda tutan isimlerdi. Bu sayının artması ve kazanma arzusuna katkı vermesi gerekiyor." (MİLLİYET)

"Cham hiç sorumluluk almıyor" Spor yazarları Trabzonspor'u değerlendirdi - 4

Bu daha başlangıç - Olcay Çakır 

"Düzelme, değişme ve gelişim anlamında doğru gözlemlerin yapılabileceği nadir takımlardan biriyle test etti kendini Trabzonspor. Bu anlamda da özel bir galibiyet bu. Milli ara sonrası mükemmel bir başlangıç fazı bu. Bundan sonra seri gelişecek galibiyetler tribünleri doldurur, heyecanı yükseltir, Trabzonspor da ait olduğu yere yerleşir. Özelde Mendy’nin olağanüstü oyunu ve Lundsram’la uyumları çok iyiydi. Visca’nın da kötü denemelerle başladığı şutları, mükemmel golünün provasıymış meğer. Bir de küçük bir not. Bu hakemlerle gerçekten bu lig zor bayım!" (FANATİK)

"Cham hiç sorumluluk almıyor" Spor yazarları Trabzonspor'u değerlendirdi - 5

Cham hiç sorumluluk almıyor! - İskenden Günen 

"İki kenardan da organizasyonlu ataklar gerçekleşmediğinden Banza etkisiz gözüktü. Orta alanda ise Okay ve Ozan ofansif anlamda oyunda hiç gözükmedi. Oyunu yönlendirmesi gereken Cham ise kaptırdığı toplarla öne çıktı...

"Cham hiç sorumluluk almıyor" Spor yazarları Trabzonspor'u değerlendirdi - 6

Burada Cham için bir parantez açmam gerekiyor. Uzun bir süre almak için peşinden koştuğunuz, yüksek bir bonservis bedeli verip aldığınız bir oyuncu düşünün. Bu oyuncu sorumluluk almaktan uzak. Takıma katkısı son derece az, hem de beklentilerin uzağında kaldı. Tüm eksikliklere rağmen oyunun uzatma dakikalarında Visca ile gelen gol, umarım yarınlar için bir başlangıç olur." (SABAH)

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