"Cham hiç sorumluluk almıyor" Spor yazarları Trabzonspor'u değerlendirdi

Son nefeste gelen galibiyet - Engin Kehale

"Şenol Güneş, farklı denemeler ve 11’ler ile daha enerjik ve tempolu bir takım yaratmaya çalışıyor. Önümüzdeki haftalarda, belki daha iyi bir Trabzonspor izleyebiliriz ancak temel sorunlar devam ediyor.

Güneş için referans olacak bir oyun yok belki ama skorun vereceği rahatlık, daha iyi bir Trabzonspor’un tohumlarını atabilir." (HÜRRİYET)