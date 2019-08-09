Channing Tatum: Gerçek dünyada vakit geçireceğim (Sosyal medya detoksu)
Model olarak başladığı kariyerine oyuncu olarak devam eden ve dünya çapında üne kavuşan Channing Tatum, gerçek dünyada daha fazla geçirmek isteğini söyleyerek sosyal medya detoksu yapan ünlüler kervanına katıldı.
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Son olarak Lego Filmi 2'de Lego Superman karakterini seslendiren Amerikalı oyuncu Channing Tatum sosyal medya hesaplarını sildi.
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29 yaşındaki oyuncu Instagram'dan yaptığı paylaşımda sosyal medyaya bir süre ara vereceğini fakat yaratıcılığını geri kazandığında geri döneceğini belirtti.
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"Bir süredir yaratıcılığımı ve ilhamımı geri kazanmaya çalışıyorum. Dürüst olmak gerekirse, sosyal medyada geçirdiğim bir süreden beri kendimi yaratıcı hissetmiyorum" diyen Tatum sözlerine şöyle devam etti:
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"Bir süreliğine telefonumdan uzaklaşıp gerçek dünyada vakit geçireceğim. Büyük ihtimalle bir süre sonra geri dönerim. Ama dönersem neden burada olduğumu ve dünyayla neleri paylaşmak istediğime dair kesin bir görüş ile dönmek istiyorum. Sizi seviyorum! Bir süre sonra görüşürüz!"
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Paylaşmının altına gelen yorumların çoğu oyuncuyu destekler yöndeydi. Tatum'un yakın arkadaşı G.I. Joe Kobra'nın Yükselişi filminin starı Marlon Wayans, paylaşımın altına esprili bir yorum bırakmayı tercih etti, "Bu adam zaten hiç telefonlarını açmıyor"