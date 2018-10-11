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Channing Tatum ile Jessie J aşkı başladı

ntv.com.tr

Channing Tatum, dokuzluk yıllık eşi Jenna Dewan’dan boşandıktan sonra şarkıcı Jessie J ile aşk yaşamaya başladı.

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    Hollywood’un gözde çifti olarak görülen Channing Tatum ve Jenna Dewan dokuz yıllık evliliklerini nisan ayında bitirdi.
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    Mirror gazetesinin haberine göre, ABD’li oyuncu Channing Tatum, İngiliz şarkıcı Jessie J ile yeni bir aşka yelken açtı.
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    38 yaşındaki oyuncuyla 30 yaşındaki şarkıcı birkaç aydır birlikte.

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    Jessie J’in dikkatli hayranları, son iki konserinde Tatum’un da seyirciler arasında yer almasına dikkat çekmişti.

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    Geçen hafta yeni sevgililer Seattle’da mini golf oynarken görüldü.

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    2015 yılında Jessie J, MTV Film Ödülleri’nde Tatum’a En İyi Komedi Oyuncusu ödülünü vermek üzere sahneye davet etmişti.

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    Öte yandan geçtiğimiz nisan ayının başında Channing Tatum ve Jenna Dewan dokuz yıllık evliliklerinin ardından boşandıklarını duyurmuştu.

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    Çift, 2006 yılında Step Up filminin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı. İkilinin dört yaşında Everly adında bir kızı var.

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