Channing Tatum ile Jessie J aşkı başladı
ntv.com.tr
Channing Tatum, dokuzluk yıllık eşi Jenna Dewan’dan boşandıktan sonra şarkıcı Jessie J ile aşk yaşamaya başladı.
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1Hollywood’un gözde çifti olarak görülen Channing Tatum ve Jenna Dewan dokuz yıllık evliliklerini nisan ayında bitirdi.
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2Mirror gazetesinin haberine göre, ABD’li oyuncu Channing Tatum, İngiliz şarkıcı Jessie J ile yeni bir aşka yelken açtı.
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38 yaşındaki oyuncuyla 30 yaşındaki şarkıcı birkaç aydır birlikte.
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Jessie J’in dikkatli hayranları, son iki konserinde Tatum’un da seyirciler arasında yer almasına dikkat çekmişti.
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Geçen hafta yeni sevgililer Seattle’da mini golf oynarken görüldü.
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2015 yılında Jessie J, MTV Film Ödülleri’nde Tatum’a En İyi Komedi Oyuncusu ödülünü vermek üzere sahneye davet etmişti.
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Öte yandan geçtiğimiz nisan ayının başında Channing Tatum ve Jenna Dewan dokuz yıllık evliliklerinin ardından boşandıklarını duyurmuştu.
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Çift, 2006 yılında Step Up filminin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı. İkilinin dört yaşında Everly adında bir kızı var.