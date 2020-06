Channing Tatum ve Jamie Foxx cenaze töreninde (ABD'de George Floyd için adalet ve ırkçı polis şiddetine tepki gösterilerine katılan ünlüler)

Hollywood'un i ki ünlü aktörü Channing Tatum ve Jamie Foxx, George Floyd için ABD'nin Houston şehrinde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Instagram'dan Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Değerlidir) hareketine farkındalık yaratmayı amaçlayan paylaşımlar yapan Tatum ile sokaklardaki protesto gösterilene katılan Foxx, The Fountain of Praise adlı kilisede salgına karşı maske önlemiyle hazır bulundu.

"Sizinle kalbimden konuşuyorum. Bakın, bundan sonra bir kariyerim olup olmayacağını bilmiyorum. Buradaki her siyah, bir başkası ona siyah olduğunu hatırlattığında siyah olduğunu hatırladı. Her gün ırkınızın hiçbir şey ifade etmediğini hatırlamanın ne kadar acı verici olduğunu anlamanıza ihtiyacım var. Kontrolü kaybetmeyin. Mümkün olduğunca barışçıl gösteri yapın. Çünkü bugün bizden dağılmamızı, berbat etmemizi istiyorlar. Siyahi erkekler, siyahi kadınlarımızı korumamız gerekiyor. Onlar bizim kalbimiz, geleceğimiz. Kendimizi şeytanlaştıramayız, ailenin temel direkleriyiz."

"Şunu hayal edin: Gelişen, sağlıklı, iletişim kuran, çocuklarını sevgiyle büyüten, daha iyi insan oranına sahip olan bireyler ve ailelerle kurulmuş bir ulus. Siyah adamlar, sizinle başlıyor, bitti adamım, artık çöp olamayız. Daha iyi olmalıyız.

Siyahların hayatı her zaman önemliydi. Biz her zaman önemliyiz. Her zaman bir anlam ifade ettik. Ne olursa olsun hep başardık. Ve şimdi tam zamanı. Beklemek istemiyorum."