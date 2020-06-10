Channing Tatum ve Jamie Foxx cenaze töreninde (ABD'de George Floyd için adalet ve ırkçı polis şiddetine tepki gösterilerine katılan ünlüler)

ABD'nin Minneapolis kentinde polis tarafından öldürülen George Floyd için kentte başlayan ve hızla tüm şehirlere ve ardından Avrupa ülkelerine yayılan protesto gösterilerine ünlüler de destek veriyor. Gerek sosyal medyadan gerekse de sokaklardaki protestolara katılarak tepki gösteren iki ünlü aktör Channing Tatum ve Jamie Foxx, George Floyd'un Houston'daki cenaze törenine katıldı. İşte cenaze töreninden yansıyanlar ile İngiltere ve ABD'de sokağa çıkan ünlüler...

ntv.com.tr 10.06.2020 - 12:14

Channing Tatum ve Jamie Foxx cenaze töreninde (ABD'de George Floyd için adalet ve ırkçı polis şiddetine tepki gösterilerine katılan ünlüler) - 1

Channing Tatum ve Jamie Foxx 

Hollywood'un iki ünlü aktörü Channing Tatum ve Jamie Foxx, George Floyd için ABD'nin Houston şehrinde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Instagram'dan Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Değerlidir) hareketine farkındalık yaratmayı amaçlayan paylaşımlar yapan Tatum ile sokaklardaki protesto gösterilene katılan Foxx, The Fountain of Praise adlı kilisede salgına karşı maske önlemiyle hazır bulundu. 

Channing Tatum ve Jamie Foxx cenaze töreninde (ABD'de George Floyd için adalet ve ırkçı polis şiddetine tepki gösterilerine katılan ünlüler) - 2

Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ve sevgilisi Alex Rodriguez, Hollywood'daki protesto gösterisine katıldı. Corona virüs nedeniyle maske ve eldiven taktığı görülen ünlü çift ellerinde ırkçılık karşıtı dövizler taşıdı. Lopez, "Siyahların Hayatı Önemlidir" mesajını taşırken, Rodriguez de "Yeter Artık" döviziyle yürüdü.

Channing Tatum ve Jamie Foxx cenaze töreninde (ABD'de George Floyd için adalet ve ırkçı polis şiddetine tepki gösterilerine katılan ünlüler) - 3

Madonna

'Pop müziğin kraliçesi' Madonna, Londra'daki George Floyd yürüyüşüne katıldı. Bir hafta önce ayak bileğini burkan 61 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, koltuk değnekleriyle protestocuların arasında görüntülendi. 

Channing Tatum ve Jamie Foxx cenaze töreninde (ABD'de George Floyd için adalet ve ırkçı polis şiddetine tepki gösterilerine katılan ünlüler) - 4
"Adalet yoksa, barış da yok" sloganı atan Madonna, kendisini fark eden protestocularla sohbet etti. Hayranları, birlikte çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştı.
Channing Tatum ve Jamie Foxx cenaze töreninde (ABD'de George Floyd için adalet ve ırkçı polis şiddetine tepki gösterilerine katılan ünlüler) - 5

John Boyega

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Hyde Park'ta bir araya gelen çok sayıda gösterici ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesini protesto etti.

Star Wars yıldızı John Boyega, eline megafonu aldı ve zaman zaman gözyaşı döktüğü duygusal ve etkili bir konuşma yaptı. Boyega şunları söyledi:

Channing Tatum ve Jamie Foxx cenaze töreninde (ABD'de George Floyd için adalet ve ırkçı polis şiddetine tepki gösterilerine katılan ünlüler) - 6

"Sizinle kalbimden konuşuyorum. Bakın, bundan sonra bir kariyerim olup olmayacağını bilmiyorum. Buradaki her siyah, bir başkası ona siyah olduğunu hatırlattığında siyah olduğunu hatırladı. Her gün ırkınızın hiçbir şey ifade etmediğini hatırlamanın ne kadar acı verici olduğunu anlamanıza ihtiyacım var. Kontrolü kaybetmeyin. Mümkün olduğunca barışçıl gösteri yapın. Çünkü bugün bizden dağılmamızı, berbat etmemizi istiyorlar. Siyahi erkekler, siyahi kadınlarımızı korumamız gerekiyor. Onlar bizim kalbimiz, geleceğimiz. Kendimizi şeytanlaştıramayız, ailenin temel direkleriyiz."

Channing Tatum ve Jamie Foxx cenaze töreninde (ABD'de George Floyd için adalet ve ırkçı polis şiddetine tepki gösterilerine katılan ünlüler) - 7
"Şunu hayal edin: Gelişen, sağlıklı, iletişim kuran, çocuklarını sevgiyle büyüten, daha iyi insan oranına sahip olan bireyler ve ailelerle kurulmuş bir ulus. Siyah adamlar, sizinle başlıyor, bitti adamım, artık çöp olamayız. Daha iyi olmalıyız.
Siyahların hayatı her zaman önemliydi. Biz her zaman önemliyiz. Her zaman bir anlam ifade ettik. Ne olursa olsun hep başardık. Ve şimdi tam zamanı. Beklemek istemiyorum."
Channing Tatum ve Jamie Foxx cenaze töreninde (ABD'de George Floyd için adalet ve ırkçı polis şiddetine tepki gösterilerine katılan ünlüler) - 8

Nathalie Emmanuel

Game of Thrones dizisinde Missandei karakterini canlandırmasıyla ün kazanan İngiliz oyuncu Nathalie Emmanuel de Hyde Park'taydı.

Channing Tatum ve Jamie Foxx cenaze töreninde (ABD'de George Floyd için adalet ve ırkçı polis şiddetine tepki gösterilerine katılan ünlüler) - 9

Liam Payne

İngiliz şarkıcı Liam Payne, Hdye Park'taki gösteriden paylaşımlar yaptı.

İngiltere'den önce ABD'de başlayan gösteriler ise günlerdir sürüyor. İşte ABD'deki George Floyd yürüyüşlerine katılan diğer ünlüler...

Channing Tatum ve Jamie Foxx cenaze töreninde (ABD'de George Floyd için adalet ve ırkçı polis şiddetine tepki gösterilerine katılan ünlüler) - 10

Cara Delevingne

Channing Tatum ve Jamie Foxx cenaze töreninde (ABD'de George Floyd için adalet ve ırkçı polis şiddetine tepki gösterilerine katılan ünlüler) - 11
Shawn Mendes ve Camila Cabello
Channing Tatum ve Jamie Foxx cenaze töreninde (ABD'de George Floyd için adalet ve ırkçı polis şiddetine tepki gösterilerine katılan ünlüler) - 12
Ariana Grande
Channing Tatum ve Jamie Foxx cenaze töreninde (ABD'de George Floyd için adalet ve ırkçı polis şiddetine tepki gösterilerine katılan ünlüler) - 13
Emily Ratajkowski
Channing Tatum ve Jamie Foxx cenaze töreninde (ABD'de George Floyd için adalet ve ırkçı polis şiddetine tepki gösterilerine katılan ünlüler) - 14
Jamie Foxx
Channing Tatum ve Jamie Foxx cenaze töreninde (ABD'de George Floyd için adalet ve ırkçı polis şiddetine tepki gösterilerine katılan ünlüler) - 15
Anna Kendrick
Channing Tatum ve Jamie Foxx cenaze töreninde (ABD'de George Floyd için adalet ve ırkçı polis şiddetine tepki gösterilerine katılan ünlüler) - 16
Paris Jackson
Channing Tatum ve Jamie Foxx cenaze töreninde (ABD'de George Floyd için adalet ve ırkçı polis şiddetine tepki gösterilerine katılan ünlüler) - 17
Nick Cannon
Channing Tatum ve Jamie Foxx cenaze töreninde (ABD'de George Floyd için adalet ve ırkçı polis şiddetine tepki gösterilerine katılan ünlüler) - 18
Halsey
Channing Tatum ve Jamie Foxx cenaze töreninde (ABD'de George Floyd için adalet ve ırkçı polis şiddetine tepki gösterilerine katılan ünlüler) - 19
Jeremy Meeks
Channing Tatum ve Jamie Foxx cenaze töreninde (ABD'de George Floyd için adalet ve ırkçı polis şiddetine tepki gösterilerine katılan ünlüler) - 20
J. Cole
Channing Tatum ve Jamie Foxx cenaze töreninde (ABD'de George Floyd için adalet ve ırkçı polis şiddetine tepki gösterilerine katılan ünlüler) - 21
Yungblud
Channing Tatum ve Jamie Foxx cenaze töreninde (ABD'de George Floyd için adalet ve ırkçı polis şiddetine tepki gösterilerine katılan ünlüler) - 22
Tyler The Creator
Channing Tatum ve Jamie Foxx cenaze töreninde (ABD'de George Floyd için adalet ve ırkçı polis şiddetine tepki gösterilerine katılan ünlüler) - 23
Machine Gun Kelly
Channing Tatum ve Jamie Foxx cenaze töreninde (ABD'de George Floyd için adalet ve ırkçı polis şiddetine tepki gösterilerine katılan ünlüler) - 24
Ross Lynch ve Jaz Sinclair
Channing Tatum ve Jamie Foxx cenaze töreninde (ABD'de George Floyd için adalet ve ırkçı polis şiddetine tepki gösterilerine katılan ünlüler) - 25
Sophia Bush
Channing Tatum ve Jamie Foxx cenaze töreninde (ABD'de George Floyd için adalet ve ırkçı polis şiddetine tepki gösterilerine katılan ünlüler) - 26
Kehlani
Channing Tatum ve Jamie Foxx cenaze töreninde (ABD'de George Floyd için adalet ve ırkçı polis şiddetine tepki gösterilerine katılan ünlüler) - 27
Kendrick Sampson
Channing Tatum ve Jamie Foxx cenaze töreninde (ABD'de George Floyd için adalet ve ırkçı polis şiddetine tepki gösterilerine katılan ünlüler) - 28
Timothée Chalamet
Channing Tatum ve Jamie Foxx cenaze töreninde (ABD'de George Floyd için adalet ve ırkçı polis şiddetine tepki gösterilerine katılan ünlüler) - 29
Tinashe
Channing Tatum ve Jamie Foxx cenaze töreninde (ABD'de George Floyd için adalet ve ırkçı polis şiddetine tepki gösterilerine katılan ünlüler) - 30
Lauren Jauregui
Channing Tatum ve Jamie Foxx cenaze töreninde (ABD'de George Floyd için adalet ve ırkçı polis şiddetine tepki gösterilerine katılan ünlüler) - 31
Madison Beer
Channing Tatum ve Jamie Foxx cenaze töreninde (ABD'de George Floyd için adalet ve ırkçı polis şiddetine tepki gösterilerine katılan ünlüler) - 32
Lil Yachty
Channing Tatum ve Jamie Foxx cenaze töreninde (ABD'de George Floyd için adalet ve ırkçı polis şiddetine tepki gösterilerine katılan ünlüler) - 33
Kali Uchis
Channing Tatum ve Jamie Foxx cenaze töreninde (ABD'de George Floyd için adalet ve ırkçı polis şiddetine tepki gösterilerine katılan ünlüler) - 34
Justine Skye

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