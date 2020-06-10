Channing Tatum ve Jamie Foxx cenaze töreninde (ABD'de George Floyd için adalet ve ırkçı polis şiddetine tepki gösterilerine katılan ünlüler)

ntv.com.tr 10.06.2020 - 12:14
Channing Tatum ve Jamie Foxx
Hollywood'un iki ünlü aktörü Channing Tatum ve Jamie Foxx, George Floyd için ABD'nin Houston şehrinde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Instagram'dan Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Değerlidir) hareketine farkındalık yaratmayı amaçlayan paylaşımlar yapan Tatum ile sokaklardaki protesto gösterilene katılan Foxx, The Fountain of Praise adlı kilisede salgına karşı maske önlemiyle hazır bulundu.
Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez
Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ve sevgilisi Alex Rodriguez, Hollywood'daki protesto gösterisine katıldı. Corona virüs nedeniyle maske ve eldiven taktığı görülen ünlü çift ellerinde ırkçılık karşıtı dövizler taşıdı. Lopez, "Siyahların Hayatı Önemlidir" mesajını taşırken, Rodriguez de "Yeter Artık" döviziyle yürüdü.
Madonna
'Pop müziğin kraliçesi' Madonna, Londra'daki George Floyd yürüyüşüne katıldı. Bir hafta önce ayak bileğini burkan 61 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, koltuk değnekleriyle protestocuların arasında görüntülendi.
John Boyega
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Hyde Park'ta bir araya gelen çok sayıda gösterici ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesini protesto etti.
Star Wars yıldızı John Boyega, eline megafonu aldı ve zaman zaman gözyaşı döktüğü duygusal ve etkili bir konuşma yaptı. Boyega şunları söyledi:
"Sizinle kalbimden konuşuyorum. Bakın, bundan sonra bir kariyerim olup olmayacağını bilmiyorum. Buradaki her siyah, bir başkası ona siyah olduğunu hatırlattığında siyah olduğunu hatırladı. Her gün ırkınızın hiçbir şey ifade etmediğini hatırlamanın ne kadar acı verici olduğunu anlamanıza ihtiyacım var. Kontrolü kaybetmeyin. Mümkün olduğunca barışçıl gösteri yapın. Çünkü bugün bizden dağılmamızı, berbat etmemizi istiyorlar. Siyahi erkekler, siyahi kadınlarımızı korumamız gerekiyor. Onlar bizim kalbimiz, geleceğimiz. Kendimizi şeytanlaştıramayız, ailenin temel direkleriyiz."
Nathalie Emmanuel
Game of Thrones dizisinde Missandei karakterini canlandırmasıyla ün kazanan İngiliz oyuncu Nathalie Emmanuel de Hyde Park'taydı.
Liam Payne
İngiliz şarkıcı Liam Payne, Hdye Park'taki gösteriden paylaşımlar yaptı.
İngiltere'den önce ABD'de başlayan gösteriler ise günlerdir sürüyor. İşte ABD'deki George Floyd yürüyüşlerine katılan diğer ünlüler...
Cara Delevingne