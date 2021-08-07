Channing Tatum ve Jenna Dewan'dan boşanma sonrası zararına satış

2009-2019 yılları arasında evli kalan ikili, 6 milyon dolara satın aldıkları malikanelerini 75 bin dolarlık (Yaklaşık 700 bin TL) zararla elden çıkardı.

5 milyon 925 bin dolara yeni alıcısını bulan üç katlı evde; altı yatak odası, altı banyo, salon, oturma odası, bilardo alanı, ofis, spor salonu, yemek odası ve şömineler ve balkonlar yer alıyor.