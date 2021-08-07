Channing Tatum ve Jenna Dewan'dan boşanma sonrası zararına satış

Yaklaşık iki yıl önce evliliklerini sonlandıran Channing Tatum ve Jenna Dewan, boşanmalarının ardından eski evlerini zararına sattı. (Fotoğraflar: BACKGRID U.K)

07.08.2021 - 10:25 | Son Güncelleme : 07.08.2021 - 10:27

Channing Tatum ve Jenna Dewan'dan boşanma sonrası zararına satış - 1
2019 yılında ayrılan Channing Tatum ve Jenna Dewan, Beverly Hills’teki evlerini sattı.


Channing Tatum ve Jenna Dewan'dan boşanma sonrası zararına satış - 2
2009-2019 yılları arasında evli kalan ikili, 6 milyon dolara satın aldıkları malikanelerini 75 bin dolarlık (Yaklaşık 700 bin TL) zararla elden çıkardı.


Channing Tatum ve Jenna Dewan'dan boşanma sonrası zararına satış - 3
5 milyon 925 bin dolara yeni alıcısını bulan üç katlı evde; altı yatak odası, altı banyo, salon, oturma odası, bilardo alanı, ofis, spor salonu, yemek odası ve şömineler ve balkonlar yer alıyor.
Channing Tatum ve Jenna Dewan'dan boşanma sonrası zararına satış - 4
İşte evden diğer kareler...
Channing Tatum ve Jenna Dewan'dan boşanma sonrası zararına satış - 5
Channing Tatum ve Jenna Dewan'dan boşanma sonrası zararına satış - 6
Channing Tatum ve Jenna Dewan'dan boşanma sonrası zararına satış - 7
Channing Tatum ve Jenna Dewan'dan boşanma sonrası zararına satış - 8
Channing Tatum ve Jenna Dewan'dan boşanma sonrası zararına satış - 9
Channing Tatum ve Jenna Dewan'dan boşanma sonrası zararına satış - 10

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