Channing Tatum ve Jenna Dewan'dan boşanma sonrası zararına satış

Yaklaşık iki yıl önce evliliklerini sonlandıran Channing Tatum ve Jenna Dewan, boşanmalarının ardından eski evlerini zararına sattı. (Fotoğraflar: BACKGRID U.K) 2019 yılında ayrılan Channing Tatum ve Jenna Dewan, Beverly Hills’teki evlerini sattı. 2009-2019 yılları arasında evli kalan ikili, 6 milyon dolara satın aldıkları malikanelerini 75 bin dolarlık (Yaklaşık 700 bin TL) zararla elden çıkardı. 5 milyon 925 bin dolara yeni alıcısını bulan üç katlı evde; altı yatak odası, altı banyo, salon, oturma odası, bilardo alanı, ofis, spor salonu, yemek odası ve şömineler ve balkonlar yer alıyor. İşte evden diğer kareler...