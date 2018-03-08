Charlie Hunnam rolü için zayıfladı (Rolleri uğruna değişen oyuncular)

KEANU REEVES

Hollywood'un en ünlülerinden biri olup da şöhretler dünyasındaki yaşam tarzının dışında bir hayat sürdüren oyuncu Keanu Reeves, New York'ta sokağın köşesindeki bir binanın önünde otururken görüntülendi.

Bakımsız bir görüntüsü olan Reeves, bir yandan elindeki içeceği yudumlarken bir yandan da etrafı seyretti. İlk anda bu haliyle hayranlarını üzen Reeves'in görüntüsünün ardındaki gerçek de sonradan ortaya çıktı. 53 yaşındaki oyuncu rol aldığı John Wick serisinin üçüncü filminin bir sahnesi için bekliyordu. Reeves, içeceğini yudumlayıp dinlerinken de kamera arkası ekibi seti çekime hazırladı.