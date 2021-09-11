Charlie Sheen ile Denise Richards’ın kızları Sami Sheen: Şiddetin olduğu bir evde kapana kısılmıştım

2002 yılında evlenen ancak dört yıl sonra boşnan yıldız oyuncular Charlie Sheen ile eşi Denise Richards'ın kızlarından Sami Sheen annesine suçlamalar yöneltti. Ağlayarak annesini suçlayan Sami, "Şiddetin olduğu bir evde kapana kısılmıştım" dedi.

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11.09.2021 - 16:01

Charlie Sheen ile manken eşi Denise Richards’ın evliliklerinden dünyaya gelen kızlarından biri, sosyal medyada annesiyle ilgili iddialara yer verdi.

17 yaşındaki Sami, kişisel TikTok hesabı üzerinden annesinin evinde şiddete maruz kaldığını söyledi.







Sami, "Bir yıl önce bugün, şiddetin olduğu bir evde kapana kısılmıştım, kendimden nefret ediyordum, günlerce yemek yemiyordum ya da uyumuyordum, çok depresyondaydım, okuldan nefret ediyordum" dedi.







Sami sözlerini şöyle sürdürdü: "O cehennem evinden sonunda çıktım, ruhsal olarak uyandım, iki kedim var, mutlu bir bekarım, kendime sevgi doluyum ve liseyi bıraktım"







Richards'a yakın bir kaynak ise iddialar karşısında, "Charlie, Richards'ın kurallarını uygulama biçimini desteklemiyor. Onun ebeveyn olarak farklı bir tarzı var. Sami de onunla birlikte yaşamaya karar verdi" diyerek şiddet iddiaları yalanladı.

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