Charlie'nin Melekleri dizisinin yıldızları yıllar sonra bir arada
07.04.2026 12:48
Son Güncelleme: 07.04.2026 12:53
Aydın Kayar
Seneler önce yayınlanan "Charlie'nin Melekleri" dizisinin başrolleri Kate Jackson, Jaclyn Smith ve Cheryl Ladd, dizinin 50'nci yıl dönümü için yeniden bir araya geldi.
1976-1981 yılları arasında izleyiciyle buluşan "Charlie'nin Melekleri" dizisinin yıldızları Kate Jackson, Jaclyn Smith ve Cheryl Ladd; seneler sonra Los Angeles'taki bir etkinlikte buluştu.
Dizi, Los Angeles polis teşkilatının günlük rutininden ayrılıp, kendileriyle interkom aracılığıyla iletişim kuran Charlie Townsend adında gizemli bir patron için çalışan özel dedektifler haline gelen üç güçlü kadının hikayesini anlatıyordu.
"BİZ GÜÇLÜ KADINLARDIK"
Dizide Kelly Garrett'ı canlandıran Smith, AFP'ye verdiği demeçte; dizinin kadınların gücünü öne çıkarmayı ve kadınların kurtarılmaya muhtaç olduğu klişesiyle mücadele etmeyi amaçladığını söyledi.
Bunun kadınlar için çığır açıcı olduğunu söyleyen Smith, "Burada tehlikeyi kovalıyorduk ve kurtarılmıyorduk. Biz bir eş, hemşire, sekreter ya da kız arkadaş değildik. 90 kiloluk bir erkeği yere serecek kadar güçlü kadınlardık" ifadelerini kullandı.
"ARAMIZDA MÜTHİŞ BİR KİMYA VARDI"
Dizide Sabrina Duncan'ı oynayan 77 yaşındaki Jackson ise "Üçümüz arasında müthiş bir kimya vardı. Bugün bile hala kardeşiz" dedi.
"Charlie'nin Melekleri" dizisinin kadrosu sonrasında değişmiş olsa da Kate Jackson, Jaclyn Smith ve Cheryl Ladd dizinin en kalıcı üçlüsünü oluşturdu.
BİRÇOK PROJEYE İLHAM OLDU
Ayrıca "Charlie'nin Melekleri" dizisi; 2000 ve 2003 yıllarında Cameron Diaz, Drew Barrymore ve Lucy Liu'nun başrollerini paylaştığı iki filme, ayrıca 2011'de kısa ömürlü bir dizi uyarlamasına ve Kristen Stewart, Ella Balinska, Naomi Scott'ın başrolleri paylaştığı 2019 yapımı bir filme de ilham oldu.