Charlie'nin Melekleri dizisinin yıldızları yıllar sonra bir arada

Dizide Kelly Garrett'ı canlandıran Smith, AFP'ye verdiği demeçte; dizinin kadınların gücünü öne çıkarmayı ve kadınların kurtarılmaya muhtaç olduğu klişesiyle mücadele etmeyi amaçladığını söyledi.

Bunun kadınlar için çığır açıcı olduğunu söyleyen Smith, "Burada tehlikeyi kovalıyorduk ve kurtarılmıyorduk. Biz bir eş, hemşire, sekreter ya da kız arkadaş değildik. 90 kiloluk bir erkeği yere serecek kadar güçlü kadınlardık" ifadelerini kullandı.