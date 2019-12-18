Charlize Theron: Annemin babamı öldürmesi hakkında konuşmaktan utanmıyorum

Theron olay gecesini anlatırken, babasının eve silahla geldiğinde yürüyemeyecek kadar sarhoş olduğunu söyleyerek, "Annemle birlikte benim odamda kapıya doğru yaslanmıştık çünkü içeri girmek için zorluyordu. İkimiz de içeri girmesin diye kapının arkasından ittiriyorduk. Bir adım geri çekildi ve kapıya üç el ateş etti. Annem de kendisini savundu" diye konuştu. Gerda Theron, meşru müdafaa hakkını kullandığı gerekçesiyle ceza almadı.