Charlize Theron: Annemin babamı öldürmesi hakkında konuşmaktan utanmıyorum

Skandal (Bombshell) filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Charlize Theron, annesinin babasını kendisini savunmak için vurarak öldürmesi hakkında konuşmaktan utanmadığını söyledi.
Babasının arkasında eşi ve kızının saklandığı kapıya ateş ettiğinde ünlü oyuncu 15 yaşında olan ünlü oyuncu, ABD merkezli radyo kanalı NPR'a konuştu. Theron, "Kurşunlardan hiçbiri bize isabet etmedi ki bu bir mucizeydi. Annem kendisini savunmak için bu tehdide son verdi" dedi.
Theron, "Bu konu hakkında konuşmaktan utanmıyorum, çünkü bu tür olayları ne kadar çok konuşursak yalnız olmadığımızı da o kadar çok fark ediyoruz" diye konuştu.
Babasını "Çok hasta bir adamdı" şeklinde tanımlayan Theron, alkolik bir bireyle yaşamanın da "Oldukça çaresizlik hissettiren bir durum" olduğunu söyledi.
Theron olay gecesini anlatırken, babasının eve silahla geldiğinde yürüyemeyecek kadar sarhoş olduğunu söyleyerek, "Annemle birlikte benim odamda kapıya doğru yaslanmıştık çünkü içeri girmek için zorluyordu. İkimiz de içeri girmesin diye kapının arkasından ittiriyorduk. Bir adım geri çekildi ve kapıya üç el ateş etti. Annem de kendisini savundu" diye konuştu. Gerda Theron, meşru müdafaa hakkını kullandığı gerekçesiyle ceza almadı.