Charlize Theron: Oğlum kız gibi hissediyor
Oscar ödüllü oyuncu Charlize Theron, evlatlık oğlu Jackson'ı kız gibi giydirmesiyle ilgili eleştiriler karşısında sessizliğini bozdu.
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Güney Afrikalı sinema sanatçısı Charlize Theron, evlatlık oğlu Jackson'ın aslında kız olduğunu söyledi.
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2012 yılında evlat edindiği şimdi 7 yaşında olan Jackson'ı dünyaya erkek olarak tanıtan Charlize Theron, oğluna elbise giydirmekle suçlanıyor hatta giyimi konusunda hatalı yönlendirme yapmakla itham ediliyordu.
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3Ancak olayın tam tersi olduğunu ifade eden sanatçı, Jackson'ın en az kız kardeşi August kadar kız olduğunu söyledi.
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4Annesinden ilham aldığını söyleyen Charlize Theron, "Jackson 3 yaşındayken bana 'Ben erkek değilim' dedi. Ben de herhangi bir ebeveyn gibi 'Peki' dedim. İki çok güzel kız sahibiyim" diye konuştu.
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Brad Pitt ile yeni bir beraberliğe yelken açtığı iddia edilen Charlize Theron 15 yaşındayken; annesi, babasını nefsi müdafaa gerekçesiyle silahla öldürmüştü.