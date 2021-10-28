Charlize Theron'dan aşı çağrısı: Daha adil dağıtılmalı

Yıldız oyuncu Charlize Theron, Dünya Sağlık Örgütü'nün gelecek yıl gezegenin yüzde 70'ini aşılama hedefi hakkında konuştu. Theron, "Hedeflere ulaşmak istiyorsak, ülkelerin aşıları paylaşmaya başlaması gerekiyor" dedi.

Haberler 28.10.2021 - 07:57

Charlize Theron'dan aşı çağrısı: Daha adil dağıtılmalı - 1

Bir etkinlikte konuşan Charlize Theron,  patentleri konusunda bir feragat üzerinde anlaşmasını istiyor.


Charlize Theron'dan aşı çağrısı: Daha adil dağıtılmalı - 2

"Hedeflere ulaşmak istiyorsak, ülkelerin aşıları paylaşmaya başlaması gerekiyor" diyen Theron, aşı patentleri sayesinde ülkelerin kendi aşılarını hızlıca üretebileceğini dile getirdi.


Charlize Theron'dan aşı çağrısı: Daha adil dağıtılmalı - 3

46 yaşındaki oyuncu, Afrika nüfusunun yalnızca yüzde 5’inin aşılandığını ve bazı ülkelere destek sağlanmadığını aktardı.


Charlize Theron'dan aşı çağrısı: Daha adil dağıtılmalı - 4

Hollywood yıldızı oyuncu Charlize Theron'un geçtiğimiz yıl başrolünü oynadığını The Old Guard'daki baklava sahnesi Türkiye'de gündem olmuştu. Sahnede 'baklava gurme'si' olarak hareket eden ve kendisine sunulan baklavanın nerede yapıldığına ilişkin tahminde bulunan Theron, baklava konusunda tartışmalı konuya değinmişti.


Charlize Theron'dan aşı çağrısı: Daha adil dağıtılmalı - 5

Filmdeki repliğin ardından sosyal medya paylaşımlarında da baklavaya övgüler düzen Theron, son açıklamasında tercihinin cevizli baklavadan yana olduğunu söyledi.

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