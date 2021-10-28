Charlize Theron'dan aşı çağrısı: Daha adil dağıtılmalı

Haberler 28.10.2021 - 07:57
Bir etkinlikte konuşan Charlize Theron, patentleri konusunda bir feragat üzerinde anlaşmasını istiyor.
"Hedeflere ulaşmak istiyorsak, ülkelerin aşıları paylaşmaya başlaması gerekiyor" diyen Theron, aşı patentleri sayesinde ülkelerin kendi aşılarını hızlıca üretebileceğini dile getirdi.
46 yaşındaki oyuncu, Afrika nüfusunun yalnızca yüzde 5’inin aşılandığını ve bazı ülkelere destek sağlanmadığını aktardı.
Hollywood yıldızı oyuncu Charlize Theron'un geçtiğimiz yıl başrolünü oynadığını The Old Guard'daki baklava sahnesi Türkiye'de gündem olmuştu. Sahnede 'baklava gurme'si' olarak hareket eden ve kendisine sunulan baklavanın nerede yapıldığına ilişkin tahminde bulunan Theron, baklava konusunda tartışmalı konuya değinmişti.
Filmdeki repliğin ardından sosyal medya paylaşımlarında da baklavaya övgüler düzen Theron, son açıklamasında tercihinin cevizli baklavadan yana olduğunu söyledi.