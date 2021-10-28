Charlize Theron'dan aşı çağrısı: Daha adil dağıtılmalı

Hollywood yıldızı oyuncu Charlize Theron'un geçtiğimiz yıl başrolünü oynadığını The Old Guard'daki baklava sahnesi Türkiye'de gündem olmuştu. Sahnede 'baklava gurme'si' olarak hareket eden ve kendisine sunulan baklavanın nerede yapıldığına ilişkin tahminde bulunan Theron, baklava konusunda tartışmalı konuya değinmişti.





