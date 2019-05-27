Charlize Theron'dan aşk mesajı
Oscar ödüllü oyuncu Charlize Theron aşk hayatı hakkında konuştu. 43 yaşındaki Güney Afrikalı yıldız yeni bir ilişkiye başlamaya hazır olduğunu söyledi.
-
1Bir süre önce Sean Penn ile ilişkisini bitiren, son olarak da adı Brad Pitt'le anılan 43 yaşındaki Charlize Theron, kalbinin boş olduğunu söyledi.
-
2Theron "Bir süre önce yalnız olmaya karar vermiştim. İki küçük çocuğumu büyütüyordum. Yapmak istediğim buydu. Ama şimdi kararımı değiştirdim. İyi vakit geçirmek istiyorum" dedi.
-
3
Yıllar süren bekarlıktın sonra şaşırtıcı bir şekilde flört etmeye hazır olduğunu belirten Theron, "Birilerinin olgunlaşması ve adım atması gerekli" diyerek mesaj verdi
-
4Sakallı erkeklerden hoşlandığını belirten Theron birlikte olacağı kişinin obsesif kişiliğine ayam uydurması gerektiğini söyledi.
-
5Kendisine uyum sağlayabilecek bir erkek aradığını sözlerine ekleyen Hollywood yıldızı. "Söz gelimi sabah 4'te kalkıp spor yapıyorum. Sevgilim bütün bunlara uyum sağlayacak biri olmalı" dedi.
-
62015 yılında Sean Penn'den ayrıldıktan sonra hayatına kimsenin girmediğini söyleyen Theron, kendisini duygusal olarak dışa açmaya başladığını da belirtti.
-
7
Güney Afrikalı sinema sanatçısı evlatlık oğlu Jackson'ı kız gibi giydirmesiyle eleştiriliyor...