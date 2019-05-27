NTV

Charlize Theron'dan aşk mesajı

Oscar ödüllü oyuncu Charlize Theron aşk hayatı hakkında konuştu. 43 yaşındaki Güney Afrikalı yıldız yeni bir ilişkiye başlamaya hazır olduğunu söyledi.

  • 1

    Bir süre önce Sean Penn ile ilişkisini bitiren, son olarak da adı Brad Pitt'le anılan 43 yaşındaki Charlize Theron, kalbinin boş olduğunu söyledi.

  • 2

    Theron "Bir süre önce yalnız olmaya karar vermiştim. İki küçük çocuğumu büyütüyordum. Yapmak istediğim buydu. Ama şimdi kararımı değiştirdim. İyi vakit geçirmek istiyorum" dedi.

  • 3

    Yıllar süren bekarlıktın sonra şaşırtıcı bir şekilde flört etmeye hazır olduğunu belirten Theron, "Birilerinin olgunlaşması ve adım atması gerekli" diyerek mesaj verdi

  • 4

    Sakallı erkeklerden hoşlandığını belirten Theron birlikte olacağı kişinin obsesif kişiliğine ayam uydurması gerektiğini söyledi.

  • 5

    Kendisine uyum sağlayabilecek bir erkek aradığını sözlerine ekleyen Hollywood yıldızı. "Söz gelimi sabah 4'te kalkıp spor yapıyorum. Sevgilim bütün bunlara uyum sağlayacak biri olmalı" dedi.

  • 6

    2015 yılında Sean Penn'den ayrıldıktan sonra hayatına kimsenin girmediğini söyleyen Theron, kendisini duygusal olarak dışa açmaya başladığını da belirtti.
  • 7

    Güney Afrikalı sinema sanatçısı evlatlık oğlu Jackson'ı kız gibi giydirmesiyle eleştiriliyor...

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin