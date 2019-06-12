Chernobyl (Çernobil) dizisinden sonra felaket bölgesinde fotoğraf modasına tepki

1 Son dönemde herkesin konuştuğu, HBO’nun mini dizisi Chernobyl, bir yandan 1986’da yaşanan Çernobil Nükleer Santrali felaketini yeniden gündeme taşırken, bir yandan da bölgeye turistik ilginin artmasını sağladı.

2 1990’lardan bu yana ziyarete açık olan “hayalet şehir” Pripyat, diziyle birlikte popülerliğini artırarak, özellikle sosyal medya fenomenlerinin ilgi odağı oldu. Böylece yeni bir tartışma konusu ortaya çıktı.

3 Pek çok insanın hayatını kaybettiği, yüz binlerce insanın hayatının etkilendiği felaketin izlerini gözler önüne seren bölgede yapılan turistik fotoğraf çekimleri, olayın trajedisini aktarmak yerine, durumdan kendi popülaritesini artırmak için yararlanan Instagram fenomenlerinin eleştirilmesine yol açtı.

4 Çernobil bölgesinde yapılan çekimler ‘saygısızca’ bulunarak, sosyal medyada topa tutuldu.

5 Dizinin senaristi Craig Mazin de fotoğraflarla ilgili tepki göstererek, “Dizinin yasaklı bölgeye turist akını başlatması harika. Ancak evet, ortalıktaki fotoğrafları gördüm. Gittiğinizde orada gerçekleşen berbat trajediyi hatırlayın. Tüm acı çeken ve kurban olan insanlara saygılı şekilde hareket edin” dedi.

6 ÇERNOBİL'DE NE OLMUŞTU? Çernobil faciası, 26 Nisan 1986 tarihinde Pripyat şehrinin 14,5 km. kuzeybatısında bulunan Çernobil şehrinde konuşlu olan Çernobil Nükleer Santrali'nde yapılan bir deney esnasında meydana geldi. Nükleer santralde meydana gelen patlama ve yangın sonrasında SSCB'ye, Avrupa'ya ve Türkiye'ye büyük miktarda radyasyon yayıldığı tespit edildi.

7 İlk anda patlamanın etkisiyle santralde görevli 31 kişi öldü ancak daha sonra Türkiye'nin de dahil olduğu yakın coğrafya on yıllar boyu sürecek ölümcül bir felaketin pençesine düştü.

8 Radyasyondan en çok etkilenen santralin çevresindeki 30 kilometre çapındaki alan boşaltılarak bu bölgede yaşayan 135 bin kişi tahliye edildi. Reaktör binası 410 bin metreküp çimento ve 7 bin ton çelikle gömüldü. Besin maddeleri başka bölgelerden getirildi ve radyasyon bulaşan gıdaların tüketimi yasaklandı. Tanı merkezleri kuruldu. 5 milyon 300 bin kişiye, radyoaktif iyodun tiroid bezi tarafından alımını engellemek için potasyum iyodür tabletleri dağıtıldı. Ukrayna'da 18 bin kilometrekarelik tarım toprakları radyoaktif kirlenmeye maruz kaldı. Ülkedeki ormanların yüzde 40'ı kirlendi.