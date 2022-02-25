Chernobyl'in yapımcısı Craig Mazin, Stephen King ve Penelope Cruz'da Rusya saldırısına tepki

Usta yazar Stephen King, "Çocukken çoğumuzun oyun alanında öğrendiği şey; Büyük bir çocuk küçük bir çocuğu döverken beklemezsiniz. Koca çocuğu durdurmak için bir veya iki yumruk yiyebilirsin, ama yapılacak doğru şey bu" dedi.





