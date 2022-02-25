Chernobyl'in yapımcısı Craig Mazin, Stephen King ve Penelope Cruz'da Rusya saldırısına tepki

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş 2. gününde devam ediyor. Gelen saldırı görüntülerinin ardından yıldız isimler de tepkilerini dile getirdi. Chernobyl'in yapımcısı Craig Mazin, Stephen King ve Penelope Cruz art arda mesajlar yayınladı.

Haberler 25.02.2022 - 15:59 | Son Güncelleme : 25.02.2022 - 16:08

Chernobyl'in yapımcısı Craig Mazin, Stephen King ve Penelope Cruz'da Rusya saldırısına tepki - 1

Usta yazar Stephen King, "Çocukken çoğumuzun oyun alanında öğrendiği şey; Büyük bir çocuk küçük bir çocuğu döverken beklemezsiniz. Koca çocuğu durdurmak için bir veya iki yumruk yiyebilirsin, ama yapılacak doğru şey bu" dedi.


Chernobyl'in yapımcısı Craig Mazin, Stephen King ve Penelope Cruz'da Rusya saldırısına tepki - 2

Yıldız oyuncu Penelope Cruz Ukraynalı çocuklar için endişelerini dile getirdi.


Chernobyl'in yapımcısı Craig Mazin, Stephen King ve Penelope Cruz'da Rusya saldırısına tepki - 3

Ünlü oyuncu, “Ukraynalı çocukların şu anda her şeyden çok ihtiyaç duyduğu şey, barış” diye yazdı.


Chernobyl'in yapımcısı Craig Mazin, Stephen King ve Penelope Cruz'da Rusya saldırısına tepki - 4

Ukrayna’daki nükleer felaket hakkında HBO’nun mini dizisi Chernobyl’in Emmy Ödüllü yaratıcısı Craig Mazin ise ’nın santrali ele geçirmesi hakkında konuştu.


Chernobyl'in yapımcısı Craig Mazin, Stephen King ve Penelope Cruz'da Rusya saldırısına tepki - 5

Mazin, "Korkunç. Bulabildiğim tek olumlu bakış açısı, Putin’in tesisi sürdürmek için bu kadın ve erkeklere ihtiyacı olması, çünkü nasıl yapılacağını bilen tek kişi onlar. Ama inkâr edilemez bir şekilde hastalıklı bir yöntem. Silah zoruyla bilim…" sözlerini aktardı.

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