Chernobyl'in yapımcısı Craig Mazin, Stephen King ve Penelope Cruz'da Rusya saldırısına tepki

Haberler 25.02.2022 - 15:59 | Son Güncelleme : 25.02.2022 - 16:08
Usta yazar Stephen King, "Çocukken çoğumuzun oyun alanında öğrendiği şey; Büyük bir çocuk küçük bir çocuğu döverken beklemezsiniz. Koca çocuğu durdurmak için bir veya iki yumruk yiyebilirsin, ama yapılacak doğru şey bu" dedi.
Yıldız oyuncu Penelope Cruz Ukraynalı çocuklar için endişelerini dile getirdi.
Ünlü oyuncu, “Ukraynalı çocukların şu anda her şeyden çok ihtiyaç duyduğu şey, barış” diye yazdı.
Ukrayna’daki nükleer felaket hakkında HBO’nun mini dizisi Chernobyl’in Emmy Ödüllü yaratıcısı Craig Mazin ise Rusya’nın santrali ele geçirmesi hakkında konuştu.
Mazin, "Korkunç. Bulabildiğim tek olumlu bakış açısı, Putin’in tesisi sürdürmek için bu kadın ve erkeklere ihtiyacı olması, çünkü nasıl yapılacağını bilen tek kişi onlar. Ama inkâr edilemez bir şekilde hastalıklı bir yöntem. Silah zoruyla bilim…" sözlerini aktardı.