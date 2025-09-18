Chia tohumu ve süt tüketmenin etkisi: Vücuda 5 zararı var

CHİA TOHUMLARINI SÜTLE BİRLİKTE TÜKETMENİN 5 ZARARI

Beslenme uzmanlarına göre, chia tohumları ve süt doğru tüketildiğinde çoğu insan için güvenli olabilir, ancak aşırı tüketim veya kötü hazırlama sağlık sorunlarına yol açabilir.



Dikkat edilmesi gereken başlıca yan etkiler şunlardır:



1. SİNDİRİM SAĞLIĞI VE ŞİŞKİNLİK



Chia tohumları, sıvıyı emen ve jel benzeri bir forma dönüşen çözünür lif açısından son derece zengindir. Sütle birleştirildiğinde, bu durum sindirim sistemini aşırı yükleyebilir ve şişkinlik, gaz, kramp veya kabızlığa neden olabilir. Nutrients dergisinde yayınlanan bir inceleme, diyet lifindeki ani artışların, özellikle irritabl bağırsak sendromu (IBS) olan kişilerde gastrointestinal rahatsızlığa yol açabileceğini doğrulamaktadır.



2. YEMEK BORUSU TIKANIKLIĞI



Chia tohumları, ağırlıklarının 10-12 katına kadar sıvı emer ve bu, kuru olarak tüketilip sütle birleştirildiğinde tehlikeli olabilir. Annals of Allergy, Asthma and Immunology dergisinde yayınlanan bir vaka raporunda, kuru chia tohumlarının tüketildikten sonra şişmesi nedeniyle yemek borusu tıkanıklığı bildirilmiştir. Bu riski önlemek için uygun şekilde ıslatma şarttır.



3. LAKTOZ İNTOLERANSI REAKSİYONLARI



Laktoz intoleransı olan kişilerde süt zaten ishal, şişkinlik ve kramplara neden olur ve chia tohumunun lifleri bu etkileri şiddetlendirebilir. Ulusal Diyabet, Sindirim ve Böbrek Hastalıkları Enstitüsü (NIDDK), dünya nüfusunun yaklaşık %65'inin bir dereceye kadar laktoz emilim bozukluğuna sahip olduğunu ve bu kombinasyonun birçok kişi için sorunlu olduğunu tahmin ediyor.





