Chiara Ferragni ikinci kez anne oldu

Fenomen ve modacı Chiara Ferragni'nin İtalyan rapçi Fedez ile evliliğinden ikinci bebeği de dünyaya geldi. Hamilelik sürecini sık sık 23 milyonluk Instagram hesabından yayınlayan Chiara Ferragni, ikinci bebeğini kucağına aldı. İtalyan rapçi Fedez ve Ferragni, bebeklerine Vittoria adını verdi. Ferragni, bebeğinin yüzünü gösterdiği bir paylaşımda da bulundu. Fedez ile olan evliliğinden Leone adında bir oğlu bulunan Ferragni, anne olduktan sonra büyük bir mutluluk yaşadığını ifade etti. İşte yıldız ismin hamilelik sürecinde sosyal medyadan yaptığı bazı paylaşımlar...