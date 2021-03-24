Chiara Ferragni ikinci kez anne oldu

Fenomen ve modacı Chiara Ferragni'nin İtalyan rapçi Fedez ile evliliğinden ikinci bebeği de dünyaya geldi.

24.03.2021 - 10:03

Chiara Ferragni ikinci kez anne oldu - 1
Hamilelik sürecini sık sık 23 milyonluk Instagram hesabından yayınlayan Chiara Ferragni, ikinci bebeğini kucağına aldı.


Chiara Ferragni ikinci kez anne oldu - 2
İtalyan rapçi Fedez ve Ferragni, bebeklerine Vittoria adını verdi.


Chiara Ferragni ikinci kez anne oldu - 3
Ferragni, bebeğinin yüzünü gösterdiği bir paylaşımda da bulundu.


Chiara Ferragni ikinci kez anne oldu - 4
Fedez ile olan evliliğinden Leone adında bir oğlu bulunan Ferragni, anne olduktan sonra büyük bir mutluluk yaşadığını ifade etti.
Chiara Ferragni ikinci kez anne oldu - 5
İşte yıldız ismin hamilelik sürecinde sosyal medyadan yaptığı bazı paylaşımlar...
Chiara Ferragni ikinci kez anne oldu - 6
Chiara Ferragni ikinci kez anne oldu - 7
Chiara Ferragni ikinci kez anne oldu - 8
Chiara Ferragni ikinci kez anne oldu - 9
Chiara Ferragni ikinci kez anne oldu - 10
Chiara Ferragni ikinci kez anne oldu - 11

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