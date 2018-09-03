Chiara Ferragni ve Fedez evlendi (Gelinlik 600 saatte hazırlandı)
Dünyanın en çok tanınan sosyal medya ünlüsü Chiara Ferragni ve nişanlısı Fedez’in merakla beklenen düğünleri önceki gün gerçekleşti. Chiara Ferragni'nin 400 metrelik kumaşla 600 saatte yapılan gelinliği başta İtalya olmak üzere sosyal medyanın gündemine oturdu.
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1Chiara Ferragni ve Fedez'in merakla beklenen düğünleri dün gerçekleşti. Başta İtalya olmak üzere tüm sosyal medyanın gündeminde olan o meşhur gelinlik, masallardaki prenseslerin yeni nesil dijital prenseslere evrildiğinin kanıtı gibiydi...
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2vogue.com.tr'nin habrine göre; Dior tasarım gelinliğiyle göz kamaştıran Chiara, bu özel gününde Maria Grazia Chiuri'nin imzasının olmasını özellikle istedi.
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3Paris'teki Dior atölyelerinde hazırlanan gelinliğin provaları da orada gerçekleşti. 400 metrelik kumaş kullanılan gelinliğin yapım aşamasıysa 600 saat sürdü.
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Bir de Chiara için kişiselleştirilmiş Dior ayakkabıları var. 'J'adior'un yerine bantlarına Chiara'nın isminin yazıldığı ayakkabı, gelin ayakkabılarında yeni bir trendin öncüsü olabilir...
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5Chiara düğününde giydiği ikinci elbisede Angelinüa Jolie'nin duvağında çocuklarının çizimlerine yer vermesine benzer bir tercihte bulundu.
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631 yaşındaki ünlü moda tasarımcısı ve model, Fedez'in kendisi için yazdığı şarkının sözlerinin yer aldığı elbisede, ikili için özel anlam ifade eden simgeleri de kullandı.
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7İşte çok konuşulan düğünden kareler
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