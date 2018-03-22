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Chiara Ferragni ve Fedez'in bebekleri Leone dünyaya geldi

İtalyan rapçi Fedez’in nişanlısı modacı Chiara Ferragni önceki gün doğum yaptı. Çift, oğullarına Leone ismini verdi

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    2016’dan beri birlikte olan ve aşklarıyla sık sık gündeme gelen Fedez ile Chiara Ferragni, anne-baba olma heyecanı yaşıyor.

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    Hamile olduğunu ekim ayında açıklayan Ferragni, önceki gün doğum yaptı.

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    Bir erkek bebek sahibi olan çift, müjdeli haberi hastanede çekildikleri bu pozu paylaşarak duyurdu.

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    Çift, oğluna Leone ismini verdi. Rapçi, geçtiğimiz mayısta konseri sırasında sevgilisini sahseneye davet etmiş ve evlenme teklifi etmişti.
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    Nikah masasına oturmadan bebekleri dünyaya gelen ikilinin, önümüzdeki yaz düğün yapacağı konuşuluyor.
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