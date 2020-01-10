Chloe Sevigny ilk çocuğuna hamile

Sevigny, 2018 yılında verdiği röportajda bir kızı olmasını istediğini dile getirip, “Liseden beri tekrar tekrar giydiğim parçalar var. Koleksiyonum çok geniş, kapsamlı ve biraz da utanç verici. Hala Kids filminde giydiğim gömleğim, Gummo için yaptığım tavşan kulaklarım var. Oynadığım farklı karakterlerden her türlü garip yazılar, fotoğraf çekimleri, etkinlikler, Oscar elbisem. Utanç verici. Yakında bir kızım olsa iyi olur, yoksa tüm bu parçalara ne olacağını bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.