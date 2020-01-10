Chloe Sevigny ilk çocuğuna hamile

Ünlü oyuncu Chloe Sevigny, Sinisa Mackovic ile olan birlikteliğinden 4 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.
10.01.2020 - 12:56| Son Güncelleme : 10.01.2020 - 12:57
Son olarak Queen & Slim filminde rol alan Chloe Sevigny, yönetmen Sinisa Mackovic ilk bebek heyecanını yaşıyor.
45 yaşındaki oyuncu ve Sinisa Mackovic bebek beklediklerini doğruladı.
Hamileliğinin beşinci ayında olduğunu bildiren ünlü oyuncu, hamilelik pozunu da yayınladı ancak bebeğinin cinsiyetini henüz paylaşmadı.
Sevigny, 2018 yılında verdiği röportajda bir kızı olmasını istediğini dile getirip, “Liseden beri tekrar tekrar giydiğim parçalar var. Koleksiyonum çok geniş, kapsamlı ve biraz da utanç verici. Hala Kids filminde giydiğim gömleğim, Gummo için yaptığım tavşan kulaklarım var. Oynadığım farklı karakterlerden her türlü garip yazılar, fotoğraf çekimleri, etkinlikler, Oscar elbisem. Utanç verici. Yakında bir kızım olsa iyi olur, yoksa tüm bu parçalara ne olacağını bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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