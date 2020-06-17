Chris Evans'tan Spider-Man açıklaması

Captain America'nın yıldızı Chris Evans neden Spider-Man'i canlandırmak istemediğini açıkladı.
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17.06.2020 - 14:04
Captain America'nın yıldızı Chris Evans, Spider-Man açıklaması yaptı. Evans, Spider-Man'i canlandırmak konusundaki düşüncelerinden bahsetti.
Küçüklüğünden beri hayranı olduğu bu kahramanı bugüne kadar canlandırmamasının nedenini anlatan Evans, "Captain America'yı seviyorum, ama Spider-Man benim çocukluk kahramanım. Binalara ağ atma ve binadan binaya atlama gibi sahneleri çekmeyi sevebilirdim" dedi.
"Ama Spider-Man maskesi takmaktan nefret ederdim" diyen ünlü yıldız şöyle devam etti: "Klostrofobim var ve öyle bir kostüm ile maskeyi tüm gün boyunca sette giyip giymeyeceğim konusunda şüpheliyim. Captain America'nın kostümünü tercih ederim. Bence her türlü havalı"
Evans, Captain America: Civil War'da Iron Man ile karşı karşıya geldiğinde Spider-Man'i de karşısında bulmuştu.
Evans, Marvel'dan sonra Knives Out, Defending Jacob, Operation Brothers gibi yapımlarda rol almıştı.
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