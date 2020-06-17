Chris Evans'tan Spider-Man açıklaması

Küçüklüğünden beri hayranı olduğu bu kahramanı bugüne kadar canlandırmamasının nedenini anlatan Evans, "Captain America'yı seviyorum, ama Spider-Man benim çocukluk kahramanım. Binalara ağ atma ve binadan binaya atlama gibi sahneleri çekmeyi sevebilirdim" dedi.

"Ama Spider-Man maskesi takmaktan nefret ederdim" diyen ünlü yıldız şöyle devam etti: "Klostrofobim var ve öyle bir kostüm ile maskeyi tüm gün boyunca sette giyip giymeyeceğim konusunda şüpheliyim. Captain America'nın kostümünü tercih ederim. Bence her türlü havalı"





