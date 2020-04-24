Chris Hemsworth, Brad Pitt’le tanışmasını anlattı: O el sıkışmak istedi ben kucakladım

ntv.com.tr 24.04.2020 - 11:31 | Son Güncelleme : 24.04.2020 - 11:33
Ünlü Avustralyalı aktör Chris Hemsworth, geçen yaz Brad Pitt ile tanışmasını anlattı. People dergisine konuşan 36 yaşındaki oyuncu, Oscarlı aktör ile tanışmaya nasıl hevesli olduğu ve onunla ilk karşılaştığında nasıl tepki verdiği hakkında konuştu.
"GÜVENLİK TARAFINDAN SALDIRIYA UĞRAMADIM"
“Brad Pitt ile Once Upon a Time in Hollywood filminin galasında tanıştım” diyen Hemsworth, “O el sıkışmak için geldi ama ben sarılmak için gittim. Memnundu. Güvenlik ekibi ya da başka birileri tarafından saldırıya uğramadım” ifadesini kullandı.
"UMDUĞUM GİBİ BİRİYDİ"
Once Upon a Time in Hollywood filmindeki rolüyle ilk Oscar’ını kazanan 56 yaşındaki usta aktörle tanışmasını “Harikaydı” diye tanımlayan Hemsworth, “O, umduğum ve hayal ettiğim gibi mükemmel ve cana yakın biriydi” dedi.
Avustralya’nın Byron Bay bölgesindeki evlerinde eşi Elsa Pataky (43), kızı India (7), ikizleri Tristan ve Sasha (6) ile birlikte karantinada olan ünlü aktörün dördüncü Thor filmi Thor: Love and Thunder’ın çekimleri karantina sona erdiğinde yapılacak.
Hemsworth, geçen hafta verdiği bir röportajda, 2022'de seyirciyle buluşacak Thor: Love and Thunder'ın yıllardır okuduğu en iyi senaryoya sahip olduğunu ve bu haliyle çekilirse çılgın bir film olacağını söylemişti.
Thor: Love and Thunder filminde yer alacak isimler arasında şimdilik Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman ve Christian Bale bulunuyor.