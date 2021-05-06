Chris Hemsworth-Elsa Pataky çifti ev partisiyle gündemde

Ünlü oyuncu Chris Hemsworth-Elsa Pataky çifti, geçtiğimiz hafta sonu Avustralya'daki evlerinde bir parti organize etti. Herkesin beyazlar içinde olduğu eğlencede çekilen fotoğraflar, sosyal medyada yayınlandı. Ünlü çiftin takipçileri, kısa sürede paylaşımları adeta yorum yağmuruna tuttu.

Abone ol Paylaş









06.05.2021 - 06:44

Thor'un yıldızı Chris Hemsworth, model eşi Elsa Pataky ile birlikte corona virüs endişesinden uzak bir şekilde Avustralya'daki evlerinde verdikleri partiyle dostlarıyla buluştu.

Chris Hemsworth-Elsa Pataky çiftinin geçtiğimiz hafta sonu düzenlenlediği eğlenceye en az 20 kişi katıldı. Herkesin beyazlar içinde olduğu partide çekilen fotoğraflar sosyal medyada yayınlandı.

Bu paylaşımların ardından Hemsworth ve Pataky'nin hayranları kısa sürede paylaşımlara binlerce yorum yaptı.

Ünlü çiftin fotoğraflarına dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan birçok takipçi, "Onların yaşadığı bambaşka bir hayat" yorumunu yaptı.

Brezilya'dan yazan bir sosyal medya kullanıcısı, "Covid-19'un artık olmadığı bir ülkede yaşamak harika olmalı. Brezilya bu gerçeklikten çok uzakta" diye yazdı.

Kanada'da yaşadığını belirten bir başka takipçi de, "Çok eğleniyorlar gibi görünüyorlar. Arkadaşlarınızla takılmanızı çok kıskandım" ifadelerini kullandı. Aynı kişi, Kanada'nın Ontario kentinde kendilerinin evde arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiremediklerini belirtip, hayatın eskiye dönmesine duyduğu özlemi ve bunun için dua ettiklerini belirtti.

Ünlü çiftin bir başka takipçisi de, "Bir soru soracağım, Avustralya'da pandemi yok mu? İltica edeceğim de..." diye yazdı. Bir sosyal medya kullanıcısı da Avustralya'nın uzun süre Covid-19 ile mücadele ettiğini hatırlatıp, ünlü çiftin farklı bir hayat yaşadığını yazdı.

İspanyol olan Pataky'nin ülkesinden yazan birçok takipçi de Avustralya'da pandemi olup olmadığını ya da varsa bitip bitmediğini merak ettiklerini yazdı..

Ünlü çiftin partisinden fotoğraflar...