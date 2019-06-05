Chris Hemsworth'tan kıskançlık itirafı

Avengers'ın yıldızı Chris Hemsworth, dokuz yıllık eşi Elsa Pataky’nin kamera karşısında soyunmasını istemediğini ifade etti.
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Son olarak Avengers filmlerinde rol alan dünyaca ünlü yıldız oyuncu Chris Hemsworth özel hayatıyla ilgili konuştu.
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Eşinin kamera karşısında soyunmasından rahatsız olduğunu belirten Hemsworth, “Gerçekten uyuz oluyor ve bana giyinmemi söylüyor" dedi.
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35 yaşındaki yıldız "Sanırım bu durum ona pek de heyecan vermiyor” ifadelerini kullandı.
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Hemsworth, vizyon tarihi henüz belli olmayan yeni filmi Down Under Cover’da da soyunma sahneleri bulunduğunu sözlerine ekledi.
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2010 yılında dünyaevine giren çiftin; India Rose Hemsworth, Tristan Hemsworth ve Sasha Hemsworth isimli üç çocuğu bulunuyor.