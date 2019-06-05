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Chris Hemsworth'tan kıskançlık itirafı

Avengers'ın yıldızı Chris Hemsworth, dokuz yıllık eşi Elsa Pataky’nin kamera karşısında soyunmasını istemediğini ifade etti.

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    Son olarak Avengers filmlerinde rol alan dünyaca ünlü yıldız oyuncu Chris Hemsworth özel hayatıyla ilgili konuştu.


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    Eşinin kamera karşısında soyunmasından rahatsız olduğunu belirten Hemsworth, “Gerçekten uyuz oluyor ve bana giyinmemi söylüyor" dedi.


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    35 yaşındaki yıldız "Sanırım bu durum ona pek de heyecan vermiyor” ifadelerini kullandı.


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    Hemsworth, vizyon tarihi henüz belli olmayan yeni filmi Down Under Cover’da da soyunma sahneleri bulunduğunu sözlerine ekledi.


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    2010 yılında dünyaevine giren çiftin; India Rose Hemsworth, Tristan Hemsworth ve Sasha Hemsworth isimli üç çocuğu bulunuyor.
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