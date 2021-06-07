Chris Hemsworth'ün Thor kasları sosyal medyada tartışma yarattı

07.06.2021 - 16:18
Independent Türkçe'nin Comicbook'tan aktardığı habere göre, Taika Waititi beş gün önce Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla filmin çekimlerinin tamamlandığını doğruladı ancak Hemsworth'ün dikkat çeken kasları konuşulmaya devam ediyor.
Söz konusu paylaşımda Waititi şu ifadeleri kullandı:
"Bazen dünyaya ilham vermek ve sinematik manzarayı sonsuza dek değiştirmek için iki kişi bir araya gelir. Ve bir de ben ve Chris Hemsworth var ki mutlak neşe getirecek filmler yapmaktan başka hiçbir şeyi umursamayacak kadar havalıyız. Tamam, havalı görünmediğimi biliyorum."
Her ne kadar Waititi son sözleriyle Hemsworth'ün daha "havalı" olduğuna işaret etse de Marvel hayranları görünüşe göre her ikisinin de fazlasıyla dikkat çekici olduğunu düşünüyor.
Ancak Hemsworth'ün kaslarının daha önce hiç olmadığı kadar büyük olması hayranlar arasında epey yankı uyandırmış görünüyor çünkü oyuncunun Thor kasları hâlâ tartışılmaya devam ediyor.
Avengers: Endgame'in ardından Hemsworth, Marvel Sinematik Evreni'ne fantastik bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Thor: Love and Thunder'ın 6 Mayıs 2022'de vizyona girmesi bekleniyor.
Filmde Hemsworth'ün yanı sıra Natalie Portman, Christian Bale, Russell Crowe gibi Hollywood yıldızları da yer alıyor.