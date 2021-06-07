Chris Hemsworth'ün Thor kasları sosyal medyada tartışma yarattı

Her ne kadar Waititi son sözleriyle Hemsworth'ün daha "havalı" olduğuna işaret etse de Marvel hayranları görünüşe göre her ikisinin de fazlasıyla dikkat çekici olduğunu düşünüyor.

Ancak Hemsworth'ün kaslarının daha önce hiç olmadığı kadar büyük olması hayranlar arasında epey yankı uyandırmış görünüyor çünkü oyuncunun Thor kasları hâlâ tartışılmaya devam ediyor.