Chris Hemsworth'ün Thor kasları sosyal medyada tartışma yarattı

Marvel'ın merakla beklenen Thor: Love and Thunder filminin yönetmeni Taika Waititi ve filmin başrolü Chris Hemsworth'ün birlikte göründüğü fotoğraf sosyal medyada viral oldu. Hemsworth'ün dikkat çeken kasları çok konuşuldu.

07.06.2021 - 16:18

Chris Hemsworth'ün Thor kasları sosyal medyada tartışma yarattı - 1
Marvel'ın merakla beklenen Thor: Love and Thunder filminin yönetmeni Taika Waititi ve filmin başrolü Chris Hemsworth'ün birlikte göründüğü fotoğraf sosyal medyada viral oldu.
Chris Hemsworth'ün Thor kasları sosyal medyada tartışma yarattı - 2

Independent Türkçe'nin Comicbook'tan aktardığı habere göre, Taika Waititi beş gün önce Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla filmin çekimlerinin tamamlandığını doğruladı ancak Hemsworth'ün dikkat çeken kasları konuşulmaya devam ediyor. 

Chris Hemsworth'ün Thor kasları sosyal medyada tartışma yarattı - 3

Söz konusu paylaşımda Waititi şu ifadeleri kullandı:

"Bazen dünyaya ilham vermek ve sinematik manzarayı sonsuza dek değiştirmek için iki kişi bir araya gelir. Ve bir de ben ve Chris Hemsworth var ki mutlak neşe getirecek filmler yapmaktan başka hiçbir şeyi umursamayacak kadar havalıyız. Tamam, havalı görünmediğimi biliyorum." 

Chris Hemsworth'ün Thor kasları sosyal medyada tartışma yarattı - 4

Her ne kadar Waititi son sözleriyle Hemsworth'ün daha "havalı" olduğuna işaret etse de Marvel hayranları görünüşe göre her ikisinin de fazlasıyla dikkat çekici olduğunu düşünüyor. 

Ancak Hemsworth'ün kaslarının daha önce hiç olmadığı kadar büyük olması hayranlar arasında epey yankı uyandırmış görünüyor çünkü oyuncunun Thor kasları hâlâ tartışılmaya devam ediyor.

Chris Hemsworth'ün Thor kasları sosyal medyada tartışma yarattı - 5
Amerikalı profesyonel güreşçi Hulk Hogan ise Hemsworth'ün 1993'te hayatını kaybadan Fransız güreşçi Dev Andre (Andre the Giant) olarak bilinen Andre Rene Roussimoff'u alt etmeye hazır olduğunu belirtti.
Chris Hemsworth'ün Thor kasları sosyal medyada tartışma yarattı - 6

Avengers: Endgame'in ardından Hemsworth, Marvel Sinematik Evreni'ne fantastik bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Thor: Love and Thunder'ın 6 Mayıs 2022'de vizyona girmesi bekleniyor. 

Filmde Hemsworth'ün yanı sıra Natalie Portman, Christian Bale, Russell Crowe gibi Hollywood yıldızları da yer alıyor. 

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