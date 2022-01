Chris Noth cinsel saldırı suçlamaları sonrası And Just Like That’in son bölümünden çıkarıldı

Chris Noth, hakkında yapılan cinsel saldırı suçlamaları sonrası, HBO Max platformunda yayınlanan Sex and the City’nin devam dizisi And Just Like That’in final bölümünden çıkarıldı.

Variety’nin haberine göre, 67 yaşındaki Amerikalı oyuncunun sahneleri, dizinin 3 Şubat’ta yayınlanacak final bölümünden atıldı.