Chris Noth tecavüz suçlamaları sonrası diziden kovuldu

"RIZAYA DAYALIYDI"

Chris Noth, ise iki suçlamanın da “kategorik olarak yanlış” olduğunu söyleyerek şöyle devam etti: Bu hikayeler 30 yıl önceden de 30 gün önceden de olabilir. Hayır demek hayırdır. Bu benim asla aşmayacağım bir çizgi. Birliktelikler rızaya dayalıydı. Bu hikayelerin ortaya çıkış zamanını sorgulamak zor.”