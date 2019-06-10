Chris Pratt ve Katherine Schwarzenegger evlendi (Düğünde şemsiyeli önlem)
Hollywood yıldızı Chris Pratt ve Arnold Schwarzenegger'ın büyük kızı Katherine Schwarzenegger evlendi. Görevliler düğünde görüntü alınması engellemek için şemsiyeli önlem aldı.
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Ünlü oyuncu Chris Pratt ve Terminatör filmlerinin yıldızı Arnold Schwarzenegger'ın kızı Katherine Schwarzenegger evlendi.
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California'da gerçekleşen sade törene, çiftin ailesi ve yakınları katıldı.
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Arnold Schwarzenegger'ın en büyük kızı olan Amerikalı yazar Katherine, straplez ve sade bir gelinlik seçmişti.
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Katherine Schwarzenegger, düğüne babası Arnold Schwarzenegger'ın kolunda geldi.
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Basına kapalı olarak gerçekleştirilen düğünde, paparazilerin görüntü almamaları için büyük çaba sarf edildi.
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Montecito'daki özel San Ysidro Ranch adlı ultra lüks otelde dünya evine giren 39 yaşındaki Pratt ve 29 yaşındaki Schwarzenegger, ocak ayında evlilik kararı almıştı.
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Guardians of the Galaxy ve Jurassic World gibi filmlerin yıldızı Pratt, Katherine Schwarzenegger'a 400 bin dolar değerindeki elmas bir yüzükle evlenme teklif etmişti. Chris Pratt, daha önce 42 yaşındaki meslektaşı Anna Faris ile evliydi. 2009–2018 yılları arasında evli kalan çiftin Jack adında altı yaşında bir oğulları var.
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Katherine Schwarzenegger düğündeki önlemlere rağmen imza attıktan sonra Chris Pratt ile fotoğrafını Instagram hesabından payyaştı.