Chris Rock ve Megalyn Echikunwoke ayrıldı (Boşanan, aldatan, ayrılan ünlüler)

Hollywood yıldızı Jennifer Aniston bir kez daha evlilikte aradığını bulamadı. Aniston ile iki buçuk yıl önce evlendiği oyuncu Justin Theroux, ayrılmaya karar verdiklerini açıkladı.

ORTAK KARAR



Yapılan açıklamada çiftin yollarını ayırmaya 2017'nin sonunda karar verdikleri belirtildi. Açıklamada, bunun, Aniston ve Theroux tarafından ortaklaşa alınmış bir karar olduğu da vurgulandı.

İKİ İYİ ARKADAŞIZ



Aniston ve Theroux'nun açıklamasında "Biz bir çift olarak yollarını ayırmaya karar vermiş iki iyi arkadaşız" denilerek dost kalacakları belirtildi. 49 yaşındaki Jennifer Aniston ile 46 yaşındaki Justin Theroux uzun bir flört döneminin ardından 2015 yılında evlenmişti.

YİNE OLMADI



Bu, Theroux'nun ilk evliliğiydi. Jennifer Aniston ise ilk evliliğini 2000 yılında Brad Pitt ile yaptı. Ancak Pitt'in Bay ve Bayan Smith filmindeki rol arkadaşı Angelina Jolie'ye aşık olması sonucu bu evlilik 2005 yılında bitti.