Chris Martin ve Dakota Johnson 14 milyon dolarlık yeni evi

Haberler 28.12.2021 - 16:08
Coldplay grubunun solisti Chris Martin ve ünlü oyuncu Dakota Johnson, yeni bir ev satın aldı. Ünlü çift, Point Dume adlı malikanelerini 14,4 milyon dolara sattıktan sonra, Malibu'da ona yakın bir başka evi 14 milyon dolar ödeyerek satın aldı.
1,5 dönümlük arazi üzerine kurulan mülk, 325 metrekare büyüklüğünde.
Little Dume plajının kıyısındaki evin kaç yatak odasının ve banyosunun olduğuyla ilgili bilgi verilmedi. Evin havuzu ve geniş bir bahçesinin olduğu biliniyor.
2018 yılından beri beraber olan çift, piyasa fiyatı 14 milyon dolar olan bir başka ev için pazarlık yapmış, evi bir yıl kadar önce 12,5 milyon dolara almıştı.
Birçok hit şarkıya imza atan Chris Martin ve Grinin Elli Tonu’nun yıldızı Dakota Johnson’ın iki katlı evi, altı yatak odası ve dokuz banyodan oluşuyordu.
Çift, kısa süre önce o evi 14,4 milyon dolara sattı ve yerine yeni bir ev aldı.
İşte ünlü çiftin 14 milyon dolarlık yeni evinden kareler...