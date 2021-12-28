Chris Martin ve Dakota Johnson 14 milyon dolarlık yeni evi

2018 yılından beri beraber olan çift, piyasa fiyatı 14 milyon dolar olan bir başka ev için pazarlık yapmış, evi bir yıl kadar önce 12,5 milyon dolara almıştı.

Birçok hit şarkıya imza atan Chris Martin ve Grinin Elli Tonu’nun yıldızı Dakota Johnson’ın iki katlı evi, altı yatak odası ve dokuz banyodan oluşuyordu.