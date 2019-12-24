Chrissy Teigen: Boş bir hayatım var

ABD'li yıldız Chrissy Teigen, Twitter hesabı üzerinden kullanıcıların sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu ve model, 12.1 milyon takipçili hesabından, ünlü olmakla ilgili, "Şöhret iyi bir şey çünkü memnunum ama aynı anda hem mükemmel hem de boş bir hayatım var. Ünlü olmasaydım, öğretmen hatta bir kreş öğretmeni ya da ev hanım olmak isterdim" diye yazdı.





