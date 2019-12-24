Chrissy Teigen: Boş bir hayatım var

ABD'li yıldız Chrissy Teigen, Twitter hesabı üzerinden kullanıcıların sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu ve model, 12.1 milyon takipçili hesabından, ünlü olmakla ilgili, "Şöhret iyi bir şey çünkü memnunum ama aynı anda hem mükemmel hem de boş bir hayatım var. Ünlü olmasaydım, öğretmen hatta bir kreş öğretmeni ya da ev hanım olmak isterdim" diye yazdı.
Müzisyen John Legend ile evli olan ünlü model Teigen, "En son ne zaman toplu taşıma kullandınız?" sorusunaysa "Belki 10 yıldan daha fazladır. Sıklıkla UBER kullanıyorum" yanıtını verdi.
Ünlü yıldız, "Evinizde çok oda var mı?" ve "Kaç tane pahalı elbiseniz var?" sorularını "Evimdeki her oda dolu ve kllanılıyor. Çok fazla pahalı kıyafetler giydim ama hepsini geri vermek zorundaydım. Doğum yaptığım için artık eski bedenimde değilim. Ama neredeyse satın aldığım her şeyi satarak, gelirini hayır kurumuna bağışlıyorum" şeklinde cevapladı.
Teigen, "Ünlü olmak nasıl bir duygu?" sorusuna ise "İyi bir şey çünkü memnunum. Ama aynı anda hem mükemmel hem de boş bir hayatım var" yanıtını verdi.