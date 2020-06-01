Chrissy Teigen, George Floyd gösterilerinde tutuklanan protestocular için 200 bin dolar kefalet ödedi
ABD'de gözaltına alındığı sırada yüzüstü yerde yatırılırken bir polisin diziyle boğazına baskı yaparak ölümüne yol açtığı Afro-Amerikalı George Floyd için süren protestolarda pek çok kişi tutuklandı. Ünlü model Chrissy Teigen, protestolar sebebiyle tutuklananların salınması için 200 bin dolar kefalet ücreti bağışladı.
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01.06.2020 - 08:50
ABD'nin Minneapolis şehrinde ırkçı polis şiddetine maruz kalan 46 yaşındaki Afro-Amerikan George Floyd'un ölmesi ülkeyi ayağa kaldırdı. Pek çok ünlü sosyal medyadan tepki gösterdi. Ünlü model Chrissy Teigen ise tepkisini bir adım öne taşıdı.
Protestoların büyümesiyle olaylara sert müdahale eden polis birçok göstericiyi gözaltına alıp tutukladı. Chrissy Teigen maddi olarak elini taşın altına elini koydu.
Amerikalı model, protestolar sebebiyle tutuklananların salınması için önce 100 bin dolar kefalet ücreti bağışladığını duyurdu. Bir sosyal medya kullanıcısının, "Ayaklanmacılar ve suçlular" mesajı üzerine "Daha fazla paraya ihtiyaçları var o zaman. 200 bin dolar yaptım" diyerek bağış miktarını yükseltti.
Teigen, takipçilerinden de "Sessizlik ihanettir" notuyla kendisine destek vermelerini istedi.
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