Chrissy Teigen, George Floyd gösterilerinde tutuklanan protestocular için 200 bin dolar kefalet ödedi

Protestoların büyümesiyle olaylara sert müdahale eden polis birçok göstericiyi gözaltına alıp tutukladı. Chrissy Teigen maddi olarak elini taşın altına elini koydu.

Amerikalı model, protestolar sebebiyle tutuklananların salınması için önce 100 bin dolar kefalet ücreti bağışladığını duyurdu. Bir sosyal medya kullanıcısının, "Ayaklanmacılar ve suçlular" mesajı üzerine "Daha fazla paraya ihtiyaçları var o zaman. 200 bin dolar yaptım" diyerek bağış miktarını yükseltti.