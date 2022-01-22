Chrissy Teigen ve John Legend çifti New York’taki dairelerini 18 milyon dolara satıyor

ABD’li model Chrissy Teigen ve ünlü şarkıcı eşi John Legend, New York’taki iki dairelerini 18 milyon dolara satışa çıkardı.

Haberler - ntv.com.tr 22.01.2022 - 09:38

Chrissy Teigen ve John Legend çifti New York’taki dairelerini 18 milyon dolara satıyor - 1

Chrissy Teigen ve John Legend çifti Manhattan’da sahibi oldukları iki daireyi satıyor.

Chrissy Teigen ve John Legend çifti New York’taki dairelerini 18 milyon dolara satıyor - 2

Daireleri iki yıl arayla satın alan çift, iki daireyi birleştirerek tek bir çatı katı yapmayı planlıyordu. Ancak şu anda esas olarak Los Angeles'ta yaşadıkları için daireleri satmaya karar verdiler. İkili daireler için 18 milyon dolar talep etti.

Chrissy Teigen ve John Legend çifti New York’taki dairelerini 18 milyon dolara satıyor - 3

Çiftin talep ettiği fiyat iki evi satın alırken ödedikleri miktardan 1 milyon dolar daha fazla. 

Chrissy Teigen ve John Legend çifti New York’taki dairelerini 18 milyon dolara satıyor - 4

Chrissy ve John, 2018'de dairelerden biri için 9,02 milyon dolar ödediler ve iki yıl sonra diğerini de 7,7 milyon dolara aldılar.

Chrissy Teigen ve John Legend çifti New York’taki dairelerini 18 milyon dolara satıyor - 5

Daireler, alıcıya özel olan 3.300 metrakarelik çatı bahçesine sahip bir binada yer alıyor.


Chrissy Teigen ve John Legend çifti New York’taki dairelerini 18 milyon dolara satıyor - 6

Wall Street Journal’a konuşan Legen, “İş nedeniyle, çoğunlukla Los Angeles’ta olacağımızı fark ettik. Bu yüzden ev tadilatı ve yenileme gibi şeylere olan enerjimizi orada kullanacağız” dedi.

Chrissy Teigen ve John Legend çifti New York’taki dairelerini 18 milyon dolara satıyor - 7

İşte Chrissy Teigen ve John Legend çiftinin sattığı daireden fotoğraflar...

Chrissy Teigen ve John Legend çifti New York’taki dairelerini 18 milyon dolara satıyor - 8
Chrissy Teigen ve John Legend çifti New York’taki dairelerini 18 milyon dolara satıyor - 9
Chrissy Teigen ve John Legend çifti New York’taki dairelerini 18 milyon dolara satıyor - 10
Chrissy Teigen ve John Legend çifti New York’taki dairelerini 18 milyon dolara satıyor - 11
Chrissy Teigen ve John Legend çifti New York’taki dairelerini 18 milyon dolara satıyor - 12

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