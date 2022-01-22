Chrissy Teigen ve John Legend çifti New York’taki dairelerini 18 milyon dolara satıyor

Daireleri iki yıl arayla satın alan çift, iki daireyi birleştirerek tek bir çatı katı yapmayı planlıyordu. Ancak şu anda esas olarak Los Angeles'ta yaşadıkları için daireleri satmaya karar verdiler. İkili daireler için 18 milyon dolar talep etti.



