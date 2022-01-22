Chrissy Teigen ve John Legend çifti New York’taki dairelerini 18 milyon dolara satıyor

Haberler - ntv.com.tr 22.01.2022 - 09:38
Chrissy Teigen ve John Legend çifti Manhattan’da sahibi oldukları iki daireyi satıyor.
Daireleri iki yıl arayla satın alan çift, iki daireyi birleştirerek tek bir çatı katı yapmayı planlıyordu. Ancak şu anda esas olarak Los Angeles'ta yaşadıkları için daireleri satmaya karar verdiler. İkili daireler için 18 milyon dolar talep etti.
Çiftin talep ettiği fiyat iki evi satın alırken ödedikleri miktardan 1 milyon dolar daha fazla.
Chrissy ve John, 2018'de dairelerden biri için 9,02 milyon dolar ödediler ve iki yıl sonra diğerini de 7,7 milyon dolara aldılar.
Daireler, alıcıya özel olan 3.300 metrakarelik çatı bahçesine sahip bir binada yer alıyor.
Wall Street Journal’a konuşan Legen, “İş nedeniyle, çoğunlukla Los Angeles’ta olacağımızı fark ettik. Bu yüzden ev tadilatı ve yenileme gibi şeylere olan enerjimizi orada kullanacağız” dedi.
İşte Chrissy Teigen ve John Legend çiftinin sattığı daireden fotoğraflar...