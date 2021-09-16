Chrissy Teigen yanaklarındaki yağları aldırdı

ABD'li eski model Chrissy Teigen, bıçak altına yatarak yanaklarını küçülttü. Teigen'in yanak yağlarını aldırdıktan sonraki hali, hayranları tarafından eleştirildi.

ntv.com.tr 16.09.2021 - 11:56

Chrissy Teigen yanaklarındaki yağları aldırdı - 1

ABD'li eski model Chrissy Teigen, belirgin yanaklarından artık vazgeçti. 35 yaşındaki yıldız isim, estetik operasyonla yanaklarını küçülttü.  

Instagram’ın hikaye bölümünde ünlülerin doktoru olarak tanınan Jason Diamond’a gittiğini söyleyen Teigen, yanak yağlarını aldırdığını açıkladı.  

Chrissy Teigen yanaklarındaki yağları aldırdı - 2

3 ve 5 yaşlarında iki çocuk annesi olan Teigen, daha önce yanaklarının alkol tüketimi yüzünden yağlandığını söyledi. Teigen, yanaklarının yeni halini beğendiğini de belirtti.  

Chrissy Teigen yanaklarındaki yağları aldırdı - 3

Hayranları Teigen'daki bu değişimini beğenmedi. Modelliği bırakan, yemek kitabı yazarlığı yapan Teigen’in yeni hali, yapay göründüğü eleştirisi aldı. Bazı hayranları da yaptırdığı estetik operasyonu gizlemeden, samimi şekilde sosyal medyadan paylaşmasını takdir etti.

Chrissy Teigen yanaklarındaki yağları aldırdı - 4

Teigen, geçen yıl da göğüslerinin büyük görünmesinden rahatsız olduğu için meme silikonlarını çıkarttığını açıklamıştı. Ünlü yıldız, “Kendi bedenimde elbise giydiğimde fermuarı kapatabilmek istiyorum, rahatlıkla göbeğime ulaşabilmek istiyorum” demişti.

Chrissy Teigen yanaklarındaki yağları aldırdı - 5
Teigen, ünlü müzisyen John Legend ile evli. Legend, 2019 yılında People dergisi tarafından “Yaşayan En Seksi Erkek" seçilmişti.
Chrissy Teigen yanaklarındaki yağları aldırdı - 6
Ünlü çift 2013 yılında evlenmiş, 5 yaşında Luna adında bir kızları ve 3 yaşında Miles Theodore adında bir oğulları olmuştu. Çift, üçüncü bebeklerini doğumdan önce kaybetmiş, düşük acısını sosyal medyada hayranlarıyla paylaşmıştı.

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