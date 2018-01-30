Christian Bale'ın rolleri için inanılmaz değişimi (Vice ile gündemde)
İngiliz aktör Christian Bale yeni filminde canlandıracağı eski ABD Başkanı George W.Bush'un yardımcısı Dick Cheney rolü için formunu bir kez daha bozdu. Bale, dah önce de Makinist filmi için 55 kiloya kadar düşüp ertesi yıl Batman Başlıyor için 86 kiloya kadar çıkmıştı. Ertesi yıl 61 kiloya düşen aktör Kara Şövalye için de 86'ya çıktı. İşte Bale'in yıllar içindeki değişimi
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1
2000
Amerikan Sapığı (American Psycho) / Patrick Bateman
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2
2002 / 83 kg
Ateş Krallığı (Reign of Fire) / Quinn Abercromby
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3
2004 / 55 kg
Makinist (The Machinist) / Trevor Reznik
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42005 / 86 kg
Batman Başlıyor / Bruce Wayne - Batman
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52006 / 61 kg
Rescue Dawn / Dieter Dengler
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6
2008 / 86 kg
Kara Şövalye (The Dark Knight) / Batman - Bruce Wayne
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72010 / 66 kg
Dövüsçü (The Fighter) / Dicky Eklund
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82012 / 86 kg
Kara Şövalye Yükseliyor (The Dark Knight Rises) / Batman - Bruce Wayne
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92013 / 103 kg
Düzenbaz (American Hustle) Irving Rosenfeld
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102014 / 84 kg
Exodus: Tanrılar ve Krallar (Exodus: Gods and Kings) / Moses
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11
2017
Christian Bale'in son hali /Backseat
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12Christian Bale / Vice (2018)
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13İşte Christian Bale'ın yıllar içindeki değişimi...