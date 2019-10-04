Christian Eriksen eşi Sabrina Kvist'in kendisini Jan Verthongen ile aldattığı iddiaları hakkında konuştu
Tottenham Hotspur yıldızı Christian Eriksen, eşi Sabrina Kvist'in kendisini Jan Verthongen ile aldattığı iddiaları hakkındaki sessizliğin bozdu.
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Şampiyonlar Ligi’nde evinde oynadığı maçta Bayern Münich’e 7-2 yenilen Tottenham yerden yere vuruldu. Eleştirilerle birlikte takım içinde aldatma skandalının yaşandığı ve oyuncuların performansının bu yüzden çok kötü olduğu iddia edildi.
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Tottenham Hotspur'un 32 yaşındaki Belçikalı stoperi Jan Vertonghen'in takım arkadaşı Christian Eriksen'in hayat arkadaşı Sabrina Kvist ile birlikte olduğu konuşulmaya başlandı.
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Hatta bu skandal üzerine takımın İngiliz golcüsü ve kaptanı Harry Kane'in Jan Vertonghen'i soyunma odasında tartaklandığı öne sürüldü.
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İddiaların İngiliz medyasında geniş yer bulması üzerine Tottenham Hotspur'un yıldızı Eriksen sessizliğini bozdu.
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Eriksen, söz konusu haberi yayan Twitter paylaşımını alıntılayarak "Saçmalık" ifadesini kullanırken Vertonghen de takım arkadaşına uyuyan adam ve kalp emojileriyle yanıt verdi.
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2012 yılından bu yana birlikte olan Eriksen-Kvist çifti, geçtiğimiz yılın Haziran ayında ilk çocuklarını kucaklarına almışlardı.
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Christian Eriksen eşi Sabrina Kvist
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Ünlü çift mutlu anlarını Instagram sayfalarından paylaşıyorlar.