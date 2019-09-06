Christiano Ronaldo’dan yeni parfüm reklamı
ntv.com.tr
Christiano Ronaldo, kendisiyle dalga geçtiği bir reklam filmiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kendi adına çıkardığı parfümünü tanıtan futbolcu, leopar desenli sabahlığıyla kamera karşısına geçti.
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Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Christiano Ronaldo, yeni bir reklam filmi için kamera karşısına geçti.
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34 yaşındaki futbolcu, CR7 Play It Cool adlı parfümün reklamı için havuz başında lepoar desenli kıyafetle poz verdi.
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Reklam filminde lepoar desenli sabahlığıyla havuz başında oturan Ronaldo, kötü bir gün geçirirken parfümü sıkmasıyla günü güzelleşiyor.
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Esprili bir dille çekilen reklamda Portekizli yıldızın kötü bir gün geçirme nedenleri tostunu yakması, sosyal medyada beğeni alamaması olarak yansıtılıyor.
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Ronaldo’nun yeni reklam filminde kendisiyle dalga geçen üslubu beğeni topladı.
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6Juventus'lu yıldız, önceki gün Portekiz'de 10. kez en iyi futbolcu seçildi.
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7Öte yandan geçtiğimiz aylarda tecavüz iddiasıyla yargılandığı davada, Las Vegas Savcılığı, Portekizli yıldızın "iddiaların makul şüpheden öteye geçmemesi" sebebiyle ceza almayacağını açıklamıştı.