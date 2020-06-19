Christopher McCandless'ın içinde öldüğü otobüs güvenlik gerekçeleriyle kaldırıldı

Gerçek bir hikayenin anlatıldığı Into the Wild kitabıyla tanınan ve daha sonra aynı isimli film uyarlamasıyla milyonlara ulaşan ve The Wild'da hikâyesi anlatılan Christopher McCandless'ın 1992 yılında içinde açlıktan öldüğü Alaska kırsalındaki otobüs, güvenlik endişeleri nedeniyle kaldırıldı. (Fotoğraflar: Reuters)

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19.06.2020 - 14:08

Gerçek bir hikayenin anlatıldığı Into the Wild kitabıyla tanınan ve daha sonra aynı isimli film uyarlamasıyla milyonlara ulaşan Alaska kırsalındaki otobüs, güvenlik endişeleri nedeniyle kaldırıldı.







Vahşi yaşamın ortasında bulunan otobüs, uzun yıllardır dünyanın farklı noktalarında turistlerin uğrak noktası haline gelmişti.

Ancak bölgede telefon çekmemesi, hava koşullarının öngörülmesinin zor olması ve çevredeki nehirlerin sıklıkla taşması birçok kişi için tehdit oluşturuyordu.

Into The Wild'da hikâyesi anlatılan Christopher McCandless, 1992 yılında bu otobüsün içinde açlıktan ölmüştü.







Bu 5 İtalyan turistin otobüste mahsur kalması ve geçen sene bir Beyaz Rusyalı kadının otobüse varmaya çalışırken ölmesinin ardından tarihi aracın kaldırılması için çağrılar artmıştı.







Alaska Ulusal Muhafızları, otobüsün bir helikopterle kaldırıldığını bildirdi. Yapılan açıklamada, otobüsün içinde bulunan ve McCandless ailesi için duygusal önemi olan bavulun güvenliğinin sağlandığını ifade etti.







Alaska Doğal Kaynaklar Komiseri Corri Feige, otobüsle ne yapılacağına karar verilene kadar onu güvenli bir yerde tutacaklarını söyledi.







Mart ayında Denali ilçesi yetkilileri oy birliğiyle otobüsü kaldırma kararı almıştı.

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