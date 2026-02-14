Çiçekçilerin Sevgililer Günü mesaisi. Kırmızı ve beyaz gül tercih ediliyor

Gül buketlerinin fiyatları bin, kır çiçeklerinin buketleri ise 700 TL'den başlıyor. Konya'da çiçekçilik yapan Metin Dikici, çiçekçilerin özel günlerde yoğunluğunun olduğunu ve telaşlarının da bir o kadar fazla olduğunu belirtti. Genel olarak kırmızı ve beyaz gül satışlarının yoğun olduğunu ve ortalama 800-900 adet satış yaptıklarını söyledi. Özel günlerde talep yoğunluğuna göre fiyatların da değişiklik gösterdiğini söyleyen Dikici, “çiçek almanın yaşı olmaz” diye de ekledi.