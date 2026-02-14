Çiçekçilerin Sevgililer Günü mesaisi. Kırmızı ve beyaz gül tercih ediliyor
14.02.2026 12:52
İHA
Konya'da 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla çiçekçilerde hareketlilik sürüyor. Vatandaşlar, sevgilerini ifade etmek için en çok çiçek göndermeyi tercih ediyor.
14 Şubat Sevgililer Günü'nden çiçeklerin yoğun mesaisi başladı. Vatandaşlar özel günde sevdiklerinin yüzünü güldürmek adına sipariş vermeye başlarken, çiçekçiler de günler önce başlayan hazırlıklarını tamamladı. Sevgililer günü için kırmızı gül tercih edilse de papatya ve kır çiçekleri de yoğun ilgi görüyor.
KIRMIZI VE BEYAZ GÜL TERCİH EDİLİYOR
Gül buketlerinin fiyatları bin, kır çiçeklerinin buketleri ise 700 TL'den başlıyor. Konya'da çiçekçilik yapan Metin Dikici, çiçekçilerin özel günlerde yoğunluğunun olduğunu ve telaşlarının da bir o kadar fazla olduğunu belirtti. Genel olarak kırmızı ve beyaz gül satışlarının yoğun olduğunu ve ortalama 800-900 adet satış yaptıklarını söyledi. Özel günlerde talep yoğunluğuna göre fiyatların da değişiklik gösterdiğini söyleyen Dikici, “çiçek almanın yaşı olmaz” diye de ekledi.
İSTEĞE ÖZEL TASARIM DA YAPILIYOR
Sevgililer gününe özel siparişlerini anlatan Dikici, "60-65 yaşlarındaki amcalarımız bile geliyor" dedi ve devam etti:
"Saksı çiçeği ya da tek gül, kırmızı gül buketi, kişinin isteğine göre burada hazırlık yapıyoruz. Bazıları farklı kişiye özel tasarımlar istiyor. Onlarda da tabii ki de yardımcı oluyoruz. Hediye kutusu da yapıyoruz. Kalpli kutularımız var. Örneğin yarısına gül, yarısına çikolata ya da işte baş harfi yazılan etrafı kırmızı güllerle baş harfi beyaz güllerle şık bir aranjmanda tasarlıyoruz.”