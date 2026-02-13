Çiçekçilerin yoğun mesaisi. En çok kırmızı gül tercih ediliyor

Özcan, sevgililer gününde “Kırmızı gül aşkı ifade eder” diyerek en çok gülün tercih edildiğini söyledi. Nergis, orkide, papatya ve mevsim çiçeklerinin de satışını yaptıklarını belirten isim, çiçeklerin fiyatlarının ise 650-700 civarından başladığını anlattı. Çiçeğin büyüklüğünde sınır olmadığına deyinen Özcan, cep yakmayan şekillerde de yardımcı olduklarını bir kez daha ekledi.

Güllerin tane fiyatları ise 100 TL'den başlıyor.