Çiçeklerin annesi olarak biliniyor. Fiyatı bin 500 liraya kadar ulaşıyor

Nergis satışları ve çiçeğin özellikleri hakkında bilgi veren işletmeci Fatma Nur Şalkacı, nergisin sadece belirli dönemlerde yetiştiğini söyledi. Nergis çiçeğinin kültürel ve manevi değerine değinen Şalkacı, “Nergis çiçeği, çiçeklerin annesi pozisyonundadır. Belirli zamanlarda oluyor, sürekli bulunan bir çiçek değil. Özellikle bu aylarda diğer çiçeklere oranla daha fazla yok satıyor diyebiliriz. Fiyat aralığı da şu an bin ile bin 500 lira bandında satılıyor.” ifadelerini kullandı.