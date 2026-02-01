Çiçeklerin annesi olarak biliniyor. Fiyatı bin 500 liraya kadar ulaşıyor
Kış aylarının simgesi haline gelen "çiçeklerin annesi" olarak tanınan nergis çiçeğine büyük ilgi sürüyor. Çiçekçiler nergis talebinden çok memnun
OCAK ŞUBAT AYLARINDA TERCİH EDİLİYOR
Sadece belirli bir dönemde yetişen nergis çiçeği, Ocak ve Şubat aylarında çiçekçilerde en çok tercih edilen tür oluyor. Kendine has kokusu ve nadir bulunan bir çiçek olması nergis çiçeğine olan talebi arttırıyor. Zarif duruşuyla çeşitli buketler hazırlanabilen nergis çiçeği birçok tasarım ile satışa sunuluyor.
FİYATI BİN 500 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR
Nergis satışları ve çiçeğin özellikleri hakkında bilgi veren işletmeci Fatma Nur Şalkacı, nergisin sadece belirli dönemlerde yetiştiğini söyledi. Nergis çiçeğinin kültürel ve manevi değerine değinen Şalkacı, “Nergis çiçeği, çiçeklerin annesi pozisyonundadır. Belirli zamanlarda oluyor, sürekli bulunan bir çiçek değil. Özellikle bu aylarda diğer çiçeklere oranla daha fazla yok satıyor diyebiliriz. Fiyat aralığı da şu an bin ile bin 500 lira bandında satılıyor.” ifadelerini kullandı.
NERGİS VERMENİN ANLAMI
Nergis çiçeği, saygı ve sevgi anlamı taşıyor. Bu nedenle genellikle manevi değeri yüksek ilişkilerde hediye veriliyor. Sevgi, sadakat ve zarafeti simgeleyen nergis çiçeği; sevgiliye, aile üyelerine veya değer verilen bir dosta verildiğinde aradaki bağın güçlendiğine inanlıyor. Aynı zamanda “yeniden doğuş” anlamına geldiği için baharın gelişiyle özdeşleşmiş bir çiçek türüdür.