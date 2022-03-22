Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy'a 'çocuğa cinsel istismar' suçundan gözaltı

NE OLMUŞTU?



Ersoy sosyal medyadan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Bunu siz de biliyorsunuzdur ki peşimde dolu erkek varken 13 yaşında çocuğu ne yapayım ben Allah aşkına! Ayrıca 13 yaşındaymış gibi de durmuyordu, iri yarı, boyu benden uzundu falan" demişti.





