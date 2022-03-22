Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy'a 'çocuğa cinsel istismar' suçundan gözaltı

Haberler - İHA 22.03.2022 - 14:49 | Son Güncelleme : 22.03.2022 - 14:52
Kamuoyunda Ciciş kardeşler olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Esra Ersoy (39), 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10 yıl 1 ay hapse mahkum edilmişti. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Ersoy, bir süre önce “basit yaralama” suçundan tutuklu bulunduğu Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan Covid-19 salgını nedeniyle ikametinin bulunduğu karakola imza vermek şartıyla süreli olarak tahliye edilmişti. Bu kapsamda imza atmak için Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Etiler Şehit Naci Soydan Polis Merkezi Amirliğine gelen Ersoy, hakkında bulunan yakalama kararı nedeniyle gözaltına alındı.
“İFTİRAYA UĞRADIM, BÖYLE BİR ŞEY YAPMADIM”
Geceyi nezarette geçiren Ersoy, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.
Ersoy, konuyla ilgili soruya ağlayarak, “İftiraya uğradım, ben böyle bir şey yapmadım ki pişman olayım” dedi.
Öte yandan Ersoy’un emniyette, “Kamu malına zarar verme”, “Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak”, “Açıktan Hırsızlık” ve “Görevi Yaptırmamak İçin Direnme” suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Ersoy sosyal medyadan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Bunu siz de biliyorsunuzdur ki peşimde dolu erkek varken 13 yaşında çocuğu ne yapayım ben Allah aşkına! Ayrıca 13 yaşındaymış gibi de durmuyordu, iri yarı, boyu benden uzundu falan" demişti.
Mahkeme yargılama sonucunda Ersoy'u, 'çocuğun cinsel istismarı' suçunu işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle 8 yıl hapse mahkum etti. Ersoy'un işlediği diğer suçun 'tehdit' değil 'tehdit kullanmak suretiyle konut dokunulmazlığını ihlal' suçunu oluşturduğuna hükmeden mahkeme, sanığa bu suçtan da 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Ersoy toplamda 10 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.