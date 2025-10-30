Çift terapisi her zaman işe yarar mı?
Pek çok çift, ilişkilerindeki problemleri çözebilmek adına son çare olarak çift terapisine başvuruyor. Ancak yapılan araştırmalar, çoğu çiftin terapiden somut bir sonuç elde etmeden ayrıldığını ortaya koyuyor.
Çift terapilerinde başarısızlık, genellikle büyük ve karmaşık sorunların hemen çözülme beklentisinden kaynaklanıyor. Çiftler terapiye daha mutlu olmak, iletişimlerini güçlendirmek ve stresle başa çıkabilmek amacıyla gelse de, bu hedefler sanıldığı gibi hızlı bir şekilde sonuca varamayabiliyor.