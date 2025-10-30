Çift terapisi her zaman işe yarar mı?

Pek çok çift, ilişkilerindeki problemleri çözebilmek adına son çare olarak çift terapisine başvuruyor. Ancak yapılan araştırmalar, çoğu çiftin terapiden somut bir sonuç elde etmeden ayrıldığını ortaya koyuyor.

Çift terapilerinde başarısızlık, genellikle büyük ve karmaşık sorunların hemen çözülme beklentisinden kaynaklanıyor. Çiftler terapiye daha mutlu olmak, iletişimlerini güçlendirmek ve stresle başa çıkabilmek amacıyla gelse de, bu hedefler sanıldığı gibi hızlı bir şekilde sonuca varamayabiliyor.

Uzmanlara göre, terapinin etkili olabilmesi için, çiftlerin soyut hedefler yerine, somut örneklere odaklanması gerekiyor. "Daha iyi iletişim kurmak istiyorum" gibi büyük bir hedefle terapiye başlamak, gerçekçi bir beklenti olarak tanımlanmıyor.

Birçok çift, terapiye başladığında hızlı çözüm arayışında oluyor. Ancak, biriken duygusal ve iletişimsel sorunların anında çözülmesi mümkün olmayabiliyor. Çiftler, bazen ilk bakışta fark edilen sorunlar nedeniyle terapiye başvuruyor ancak problemin kökenine inildiğinde daha farklı etkenler ortaya çıkabiliyor. 

Terapinin etkili olabilmesi için, çiftlerin bu kök sorunları anlaması büyük önem taşıyor. Her iki partnerin de iletişim tarzlarını düzenlemesi, duygusal ihtiyaçlarını ortaya koyması ve hayal kırıklıklarını dürüstçe paylaşması gerekiyor. Ancak bunlar zaman alabiliyor.

Terapinin hızlı bir şekilde sonuçlanmasını isteyen çiftler, bazen istemeden de olsa manipülasyon yapabiliyor. Örneğin, bir partner duygusal olarak öfkelenirken, diğer partner daha mantıklı ve soğukkanlı kalabiliyor. Bu tür duygusal oyunlar, terapistin tükenmesine ve ayrılık önerileri sunmasına yol açabiliyor.

