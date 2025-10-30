Çift terapisi her zaman işe yarar mı?

Terapinin hızlı bir şekilde sonuçlanmasını isteyen çiftler, bazen istemeden de olsa manipülasyon yapabiliyor. Örneğin, bir partner duygusal olarak öfkelenirken, diğer partner daha mantıklı ve soğukkanlı kalabiliyor. Bu tür duygusal oyunlar, terapistin tükenmesine ve ayrılık önerileri sunmasına yol açabiliyor.