Ciğerde lezzet tartışması: Tava ciğer mi? Şiş ciğer mi?

Anadolu Ajansı 06.04.2021 - 12:47 | Son Güncelleme : 06.04.2021 - 15:33
Adına festivaller düzenlenen, dev tava anıtı dikilen kente büyük katkısı olan Edirne tava ciğer de yiyenlerin aklından çıkmayan tescilli Urfa ciğer kebabı da gastronomi turizminde büyük hareketlilik getiriyor. Porsiyonu 32 liradan satılan tava ciğeri, 25 liradan satılan Urfa ciğeri hem esnafın hem de kent ekonomilerine fayda sağlıyor.
DAMAK ÇATLATAN LEZZET: TESCİLLİ URFA CİĞER KEBABI
Kendine has mutfağı, birbirinden lezzetli yemekleriyle öne çıkan peygamberler şehri Şanlıurfa'da, tescilli "Urfa ciğer kebabı" yiyenleri kendine hayran, damaklarında ise unutulmayacak bir haz bırakıyor. Saat kavramı olmaksızın günün her anında tüketilen ciğer kebabı, yaşattığı lezzet coşkusuyla yoldan geçenlerin bile mola vermesini sağlıyor. Ciğer ustası Bekir Yüksekyayla, ciğer kebabının Şanlıurfa'nın simge lezzetlerinden biri olduğunu söyledi. Tescilli Urfa ciğer kebabında erkek kuzu ciğerinin kullanıldığını anlatan Yüksekyayla, "Ciğer çok hassas ve nazik bir ettir. Ciğerin püf noktası taze, günlük erkek toklu kuzu ciğeri olması lazım. Ciğeri küp şeker halinde küçük küçük doğruyoruz, bu sayede ciğerin lezzeti bir o kadar daha artıyor. Ciğer ile kuyruk yağı birleştiği zaman efsane bir lezzet oluyor" dedi.