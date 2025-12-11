Cihangir Ceyhan çocukluk yıllarını anlattı: "Çok iyi şartlarda büyümedik"
11.12.2025 09:38
NTV - Haber Merkezi
Bir süredir ekranlardan uzak olan Cihangir Ceyhan, "Empati" programına konuk oldu. Ünlü oyuncu, çocukluk yıllarını ve eşiyle olan ilişkisini anlattı.
"Sıfır Bir" dizisiyle ünlenen ardından "Çukur" ,"Alev Alev", "Camdaki Kız", "Dengeler: Biri Olmak" gibi birçok projede rol alan Cihangir Ceyhan, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk oldu.
Son olarak "Bir Zamanlar İstanbul" adlı dizide boy gösteren Ceyhan, özel hayatına dair bilinmeyenleri anlattı.
"ÜRETMEK DÜNYADAKİ BÜTÜN KEYİFLERDEN DAHA KEYİFLİ"
Uzun süredir çalıştığını ancak şimdilerde dinlenme sürecinde olduğunu belirten Cihangir Ceyhan, aklındaki hikayeleri kaleme aldığını söyledi. 36 yaşındaki ünlü isim, "Üretmek dünyadaki bütün keyiflerden daha keyifli" dedi.
Oyunculuk yolunda ilerlerken yaşadıklarından bahseden Cihangir Ceyhan, "Önceden kamera arkası motivasyonum vardı. Klipler, videolar çektim hatta düğün bile çektim" dedi.
Ünlü isim, süreci "İstanbul'a gelirken de oyunculuk için değil de kamera arkasında çalışmaya geldim. Şansım yaver de gitti ama çok çalıştım, sebat ettim. Ama İstanbul'da aradığımı bulamayınca Adana'ya geri döndüm" diye özetledi.
Zenginlik konusunda da konuşan Ceyhan, “Zenginlik, sevildiğin ve huzurlu olduğun bir yerde ölmek bence” ifadelerini kullandı.
"TANTANALI BİR EVDE BÜYÜDÜK"
Adana'daki çocukluğundan bahseden Cihangir Ceyhan, "Çok iyi şartlarda büyümedik. Tantanalı bir evde büyüdük. Annemi ben 1991'de, ablamı 1996'da kaybettim. Babam hareketli ve sinirli bir adamdı. Konuşmayı severdi, iyi bir hikaye anlatıcısıydı" dedi.
"YAVAŞLIĞA ÇOK KATLANAMAM"
Ünlü oyuncu, "Evin içinde sürekli bir olay olduğu için büyürken bu bende kaldı. Mesela yavaşlığa çok katlanamam. Ama büyüdükçe bunun beni yorduğunu fark ettim" şeklinde konuştu.
Çocukken akşama kadar sokakta oynadığını söyleyen Ceyhan, "Eğlendirken eğlendiren bir çocuktum" dedi.
"ANNEMİN YOKLUĞUNU OĞLUM OLUNCA ANLADIM"
Annesini 2 yaşındayken kaybettiğini belirten Cihangir Ceyhan, "Annemin kaybını hatırlamıyorum ama yokluğunu oğlum olunca anladım" ifadelerini kullandı.
Yaşanan arka arkaya ölümlerin evlerini daha acılı bir hale getirdiğini söyleyen ünlü isim, "Babam gece çalışan bir adamdı, onu tek kelimeyle cefakar olarak tanımlarım" dedi.
Cihangir Ceyhan, seneler önceki İstanbul macerasını da şu sözlerle özetledi:
“Adana'da arkadaşlarımla klip çekiyordum, o sırada bir arkadaşım beni İstanbul'a çağırdı. Beyoğlu'nda bir mekan açmaya çalıştık. Hayalim bir ajansa girip montajcı olmak, ya da metin yazarlığıydı.”
Bir Fatih Akın filminde oynamak istediğini söyleyen Ceyhan, ünlü yönetmenin filmlerinin gerçekçi olmasını çok beğendiğini belirtti.
BABASINI BÖYLE ANLATTI
"Erkek çocuk için baba çok önemli bir figür" diyen Ceyhan, "Baba olarak kararlarda babama benzemiyorum, tavırlarda benziyorum" ifadelerini kullandı.
Babasıyla tatlı bir rekabet içinde olduğunu belirten ünlü isim, "Babam da İstanbul'a oyuncu olmak için kaçmış ama başaramamış" dedi.
"HAYAL ETTİĞİM BİR KADINLA BİRLİKTEYİM"
Eşi Fatma Funda Kurt ile Adana'da tanıştığını ve 2018'den beri birlikte olduklarını söyleyen Ceyhan, "Eşimi çok seviyorum. Karıma hala aşığım. Çok hayal ettiğim gibi bir kadınla birlikteyim. "Baba olmak, aile sahibi olmak insanı güçlü kılan bir şey" dedi.