Cihangir Ceyhan çocukluk yıllarını anlattı: "Çok iyi şartlarda büyümedik"

Oyunculuk yolunda ilerlerken yaşadıklarından bahseden Cihangir Ceyhan, "Önceden kamera arkası motivasyonum vardı. Klipler, videolar çektim hatta düğün bile çektim" dedi.

Ünlü isim, süreci "İstanbul'a gelirken de oyunculuk için değil de kamera arkasında çalışmaya geldim. Şansım yaver de gitti ama çok çalıştım, sebat ettim. Ama İstanbul'da aradığımı bulamayınca Adana'ya geri döndüm" diye özetledi.

Zenginlik konusunda da konuşan Ceyhan, “Zenginlik, sevildiğin ve huzurlu olduğun bir yerde ölmek bence” ifadelerini kullandı.