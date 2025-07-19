Çikolata kalbe iyi gelir mi? Araştırma sonuçları ezber bozdu

Beslenme uzmanları çikolata tüketimini sınırlamayı tavsiye etse de, çikolatanın içerdiği bazı bileşenlerin kalp sağlığı üzerinde çeşitli faydaları olduğu belirtiliyor. Ancak bu faydaların, çikolatanın türüne göre değiştiğini unutmamak gerekiyor. Özellikle kakao oranı yüksek olan bitter çikolata, hiç kakao içermeyen beyaz çikolataya göre daha fazla olumlu etki sağlıyor.