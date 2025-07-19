Çikolata kalbe iyi gelir mi? Araştırma sonuçları ezber bozdu

Yapılan araştırmalar, genellikle sağlıksız beslenme ile ilişkilendirilen çikolatanın, kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini ortaya koydu.

Çikolata kalbe iyi gelir mi? Araştırma sonuçları ezber bozdu - 1

Beslenme uzmanları çikolata tüketimini sınırlamayı tavsiye etse de, çikolatanın içerdiği bazı bileşenlerin kalp sağlığı üzerinde çeşitli faydaları olduğu belirtiliyor. Ancak bu faydaların, çikolatanın türüne göre değiştiğini unutmamak gerekiyor. Özellikle kakao oranı yüksek olan bitter çikolata, hiç kakao içermeyen beyaz çikolataya göre daha fazla olumlu etki sağlıyor.

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Çikolata kalbe iyi gelir mi? Araştırma sonuçları ezber bozdu - 2

ÇİKOLATA KALP HASTALIĞI RİSKİNİ NASIL AZALTABİLİR?

FLAVONOİDLER

Çikolata ve kakao, tıpkı yaban mersini, elma ve çilek gibi flavonoid açısından zengin bitkisel besinler içerir. Özellikle bitter çikolata, en yüksek flavonoid oranına sahip çikolata türüdür. Haftalık düzenli tüketimi, kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir.

Çikolata kalbe iyi gelir mi? Araştırma sonuçları ezber bozdu - 3

Flavonoidler aynı zamanda güçlü antioksidanlar olarak hücreleri serbest radikallerin zararlarından koruyarak, yaşlanma belirtilerini azaltabilir. Yapılan araştırmalar, flavonoidlerin kan pıhtılaşmasını ve felç riskini azaltmada da önemli rol oynadığını ortaya koyuyor.

Bir çalışmada, kakaonun kan basıncı ve damar fonksiyonları üzerindeki etkisi incelenmiş ve kakaoda doğal olarak bulunan polifenol flavonoidlerin, kalp-damar hastalıkları ile felç riskini düşürebileceği sonucuna varılmıştır.

Çikolata kalbe iyi gelir mi? Araştırma sonuçları ezber bozdu - 4

Son yıllarda yapılan araştırmalar, ölçülü miktarda bitter çikolata tüketiminin "kötü" kolesterol olarak bilinen LDL düzeylerini düşürebileceğini gösteriyor. LDL kolesterol, damar tıkanıklığına ve dolayısıyla kalp hastalıklarına yol açabiliyor.

Amerikan Kalp Derneği'nin yayımladığı bir çalışmada, bitter çikolatanın bademle birlikte günlük olarak tüketilmesinin, LDL seviyelerini yalnızca bir ayda yüzde 7 oranında azaltabileceği belirtildi. Yine de, yalnızca bitter çikolatanın kolesterolü düşürdüğüne dair sınırlı sayıda çalışma bulunduğu belirtiliyor.

Çikolata kalbe iyi gelir mi? Araştırma sonuçları ezber bozdu - 5

MAGNEZYUM KAYNAĞI

Özellikle bitter çikolatanın, magnezyum açısından zengin bir kaynak olduğu biliniyor. Ortalama 28 gramlık bir bitter çikolata porsiyonunda yaklaşık 65 mg magnezyum bulunuyor. Magnezyum, kas ve sinir fonksiyonlarının düzgün çalışmasında ve kan şekeri seviyelerinin dengelenmesinde önemli rol oynayan temel bir mineral olarak öne çıkıyor.

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