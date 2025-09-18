Çikolata yiyince ne olur? Yaşlanma ve kalp sağlığı üzerinde etkisi var

Yapılan araştırmalar, çikolatanın, özellikle de içeriğindeki flavanollerin, kalp sağlığına önemli faydalar sağlayabileceğini, potansiyel olarak kardiyovasküler hastalık riskini azaltabileceğini ve hatta yaşlanmayı yavaşlatabileceğini gösteriyor.

Çikolata yiyince ne olur? Yaşlanma ve kalp sağlığı üzerinde etkisi var - 1

Çalışmalar, kakao flavanol takviyelerinin kardiyovasküler ölüm riskini azaltabileceğini gösteriyor. Çikolata faydalı besinler içerse de, takviyeler ilave kalori, yağ ve şeker içermeyen yoğun bir doz sunar.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, her yıl yaklaşık 17,9 milyon kişi kardiyovasküler hastalıklardan ölüyor. Kalp hastalığı görülme sıklığı, özellikle gençler arasında artıyor ve genellikle yaşam tarzı faktörleri önemli bir rol oynuyor.

Araştırmalar, çikolatanın kalp üzerinde koruyucu bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Avrupa Önleyici Kardiyoloji Dergisi'nde yayınlanan 2020 tarihli bir çalışma, haftada en az bir kez çikolata yemenin kalp hastalığı riskini azalttığını ortaya koydu.

YAŞAM HABERLERİ

Çikolata yiyince ne olur? Yaşlanma ve kalp sağlığı üzerinde etkisi var - 2

Önceki çalışmalar, çikolatanın hem kan basıncı hem de kan damarlarının iç yüzeyi için faydalı olduğunu bulmuştu; ancak bu çalışma, bu tatlı ikramın kalbi besleyen kan damarlarını (koroner arterler) etkileyip etkilemediğine odaklandı. Araştırmacılar, haftada birden fazla çikolata yemenin koroner arter hastalığı riskini %8 oranında azalttığını buldu.

"Çikolata, iltihabı azaltabilen ve iyi kolesterolü (yüksek yoğunluklu lipoprotein veya HDL kolesterol) artırabilen flavonoidler, metilksantinler, polifenoller ve stearik asit gibi kalp sağlığına yararlı besinler içerir.

Çikolata yiyince ne olur? Yaşlanma ve kalp sağlığı üzerinde etkisi var - 3

Araştırmacılar, çikolatanın koroner arter hastalığının önlenmesinde umut verici göründüğünü, ancak ne kadar ve ne tür çikolatanın önerilebileceğini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu" söyledi.

Çikolata takviyeleri kardiyovasküler riski azaltır

Çikolata, flavonoidler sayesinde kalp koruyucu özellikleriyle bilinir. Peki takviyeler kalp hastalığı riskini azaltabilir mi? Bunu anlamak için araştırmacılar geniş çaplı, randomize bir çalışma yürüttüler.

Çikolata yiyince ne olur? Yaşlanma ve kalp sağlığı üzerinde etkisi var - 4

Çalışmada, kakao flavanol takviyesinin kardiyovasküler hastalıkları önlemedeki uzun vadeli etkilerini test ettiler. Kakao flavanollerinin kardiyovasküler hastalıklardan kaynaklanan ikincil ölüm oranında %27'lik bir azalma da dahil olmak üzere, kardiyovasküler hastalıklardan koruyucu etki belirtileri buldular.

Araştırmacılar, "Çalışmadaki hem birincil hem de ikincil kardiyovasküler sonlanım noktalarına ilişkin kanıtların tamamına baktığımızda, kakao flavanol takviyesinin kardiyovasküler hastalıktan ölüm de dahil olmak üzere önemli kardiyovasküler olayları azaltabileceğine dair umut verici sinyaller görüyoruz. Bu bulgular, kakao flavanollerinin kardiyovasküler sağlık üzerindeki etkilerini daha iyi anlamak için daha fazla araştırmayı hak ediyor," dedi.

Araştırmacılar, "Önceki çalışmalar, kakao, çay, üzüm ve orman meyveleri de dahil olmak üzere çeşitli bitki bazlı gıdalardaki bileşikler olan flavanollerin sağlık yararlarını öne sürmüştü. Bu çalışma bir çikolata denemesi değil, bir kişinin diyetine aşırı kalori, yağ ve şeker eklemeden çikolatadan gerçekçi bir şekilde asla tüketemeyeceği seviyelerde kakao flavanolleri içeren bir kakao özü takviyesinin titiz bir denemesiydi," dedi. Çalışmanın bulguları American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlandı.

Çikolata yiyince ne olur? Yaşlanma ve kalp sağlığı üzerinde etkisi var - 5

YAŞLANMAYI DA YAVAŞLATABİLİR

Augusta Üniversitesi Georgia Tıp Fakültesi'ndeki araştırmacılar, kakao takviyesinin yanı sıra yaygın bir multivitaminin kalp hastalığı, felç, kanser ve diğer sağlık sorunları riskini azaltma üzerindeki etkisini inceledi.

Kakaoda bulunan ve güçlü bir anti-enflamatuar tepki üreten antioksidanlar olan flavanoller, faydalı bileşen olarak kabul edilir. Ancak bu flavanoller genellikle normal kakao ve çikolata işleme sürecinde yok olur. Çikolata bir miktar kakao flavanolleri içerse de, çikolata bu bileşiklerin güvenilir bir kaynağı değildir ve sağlıklı bir gıda olarak tüketilmek için doğru besin özelliklerine sahip değildir.

Araştırmacılar, "Flavanollerin sizin için iyi olduğuna dair hiçbir şüphe yok, asıl soru ne kadar ve hangi şekilde sizin için iyi olduklarıdır," diye ekledi. İltihaplanma, yaşlanmaya ve kalp krizi, felç, Alzheimer ve kanser gibi yaygın rahatsızlıklara büyük ölçüde katkıda bulunur. İşte tam bu noktada flavanoller devreye girer.


Çikolata yiyince ne olur? Yaşlanma ve kalp sağlığı üzerinde etkisi var - 6

Araştırmacılar, kakao takviyesinin epigenetik yaşlanmayı ve iltihabı azalttığı ve dolayısıyla kardiyovasküler hastalık riskini azalttığı hipotezine vardılar. Bitter çikolata, kalp ve sağlık için demir, bakır ve diğer faydalı besinlerin yanı sıra doğal ve iyi bir antioksidan kaynağıdır. "Çikolata yemenin kolesterolü düşürdüğü ve kan şekerini düşürdüğü bildirilmiştir."

"Kan basıncı, bilişsel gerileme ve koronavirüs gibi istilacılara karşı bağışıklık tepkisini artırma" diye eklediler.

DAHA FAZLA GÖSTER