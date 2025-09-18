Çikolata yiyince ne olur? Yaşlanma ve kalp sağlığı üzerinde etkisi var

YAŞLANMAYI DA YAVAŞLATABİLİR

Augusta Üniversitesi Georgia Tıp Fakültesi'ndeki araştırmacılar, kakao takviyesinin yanı sıra yaygın bir multivitaminin kalp hastalığı, felç, kanser ve diğer sağlık sorunları riskini azaltma üzerindeki etkisini inceledi.



Kakaoda bulunan ve güçlü bir anti-enflamatuar tepki üreten antioksidanlar olan flavanoller, faydalı bileşen olarak kabul edilir. Ancak bu flavanoller genellikle normal kakao ve çikolata işleme sürecinde yok olur. Çikolata bir miktar kakao flavanolleri içerse de, çikolata bu bileşiklerin güvenilir bir kaynağı değildir ve sağlıklı bir gıda olarak tüketilmek için doğru besin özelliklerine sahip değildir.



Araştırmacılar, "Flavanollerin sizin için iyi olduğuna dair hiçbir şüphe yok, asıl soru ne kadar ve hangi şekilde sizin için iyi olduklarıdır," diye ekledi. İltihaplanma, yaşlanmaya ve kalp krizi, felç, Alzheimer ve kanser gibi yaygın rahatsızlıklara büyük ölçüde katkıda bulunur. İşte tam bu noktada flavanoller devreye girer.





