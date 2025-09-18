Çikolata yiyince ne olur? Yaşlanma ve kalp sağlığı üzerinde etkisi var
Yapılan araştırmalar, çikolatanın, özellikle de içeriğindeki flavanollerin, kalp sağlığına önemli faydalar sağlayabileceğini, potansiyel olarak kardiyovasküler hastalık riskini azaltabileceğini ve hatta yaşlanmayı yavaşlatabileceğini gösteriyor.
Çalışmalar, kakao flavanol takviyelerinin kardiyovasküler ölüm riskini azaltabileceğini gösteriyor. Çikolata faydalı besinler içerse de, takviyeler ilave kalori, yağ ve şeker içermeyen yoğun bir doz sunar.
Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, her yıl yaklaşık 17,9 milyon kişi kardiyovasküler hastalıklardan ölüyor. Kalp hastalığı görülme sıklığı, özellikle gençler arasında artıyor ve genellikle yaşam tarzı faktörleri önemli bir rol oynuyor.
Araştırmalar, çikolatanın kalp üzerinde koruyucu bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Avrupa Önleyici Kardiyoloji Dergisi'nde yayınlanan 2020 tarihli bir çalışma, haftada en az bir kez çikolata yemenin kalp hastalığı riskini azalttığını ortaya koydu.