Cildinizdeki belirtilere dikkat: Haftalar öncesinden bu hastalığı ortaya çıkarabilir

Dr. Galvañ, “Cilt rahatslığı olan kişilerin yüzde 30 ila 60’ında psikiyatrik semptomlar görüldüğü zaten biliniyordu. Bizim yaklaşımımız ters yönden: Ruhsal sağlık sorunları olan kişilerde cilt rahatsılığı var mı ve bu bize faydalı bir şey söyleyebilir mi?” ifadelerini kullandı.



Araştırmacılar, bağlantının nedenini tam olarak açıklayamadıklarını, ancak cilt ve nörolojik sistemlerin ortak gelişimsel kökenlerinin bu ilişkiyi açıklayabileceğini öne sürüyor.



Dr. Galvañ, “Bildiğimiz kadarıyla bu, psikoz hastalarında bu bağlantıyı gösteren ilk çalışma. Bulguyu doğrulamak için takip çalışmalarına ihtiyacımız var. Ayrıca bu ilişkinin bipolar bozukluk, DEHB, anksiyete veya depresyon gibi diğer psikiyatrik durumlarda geçerli olup olmadığını da incelemeliyiz” dedi.