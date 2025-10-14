Cildinizdeki belirtilere dikkat: Haftalar öncesinden bu hastalığı ortaya çıkarabilir
Yeni bir araştırma, döküntü ve egzama gibi cilt rahatsızlıklarının psikoz hastalarında depresyon ve intihar düşüncelerinin daha sık görülmesiyle ilişkili olabileceğini ortaya koydu.
DailyMail'de yer alan habere göre; İspanya’daki Gregorio Marañón Sağlık Araştırmaları Enstitüsü’nden araştırmacılar, deri ve beynin embriyonik gelişimde aynı hücre katmanından (ektoderm) türemesinin, bu iki sistem arasında olası bir bağlantıya işaret edebileceğini belirtti.