Cildinizdeki belirtilere dikkat: Haftalar öncesinden bu hastalığı ortaya çıkarabilir

Yeni bir araştırma, döküntü ve egzama gibi cilt rahatsızlıklarının psikoz hastalarında depresyon ve intihar düşüncelerinin daha sık görülmesiyle ilişkili olabileceğini ortaya koydu.

DailyMail'de yer alan habere göre; İspanya’daki Gregorio Marañón Sağlık Araştırmaları Enstitüsü’nden araştırmacılar, deri ve beynin embriyonik gelişimde aynı hücre katmanından (ektoderm) türemesinin, bu iki sistem arasında olası bir bağlantıya işaret edebileceğini belirtti.

Araştırmada, gerçeklikle bağını kaybetme, halüsinasyon ve sanrı gibi psikoz atağı yaşayan 481 hasta incelendi. Katılımcıların yüzde 14,5’inde döküntü, kaşıntı ve ışığa duyarlılık gibi dermatolojik semptomlar tespit edildi. Bu semptomlar kadınlarda erkeklere göre daha yaygındı (%24’e karşı %10).

Dört hafta süren antipsikotik tedavi sonrasında yapılan takiplerde, cilt rahatsızlığı olan hastalarda depresyon ve intihar riskinin daha yüksek olduğu görüldü. Araştırmaya göre, cilt sorunu olan hastaların yüzde 25’i intihar düşüncesi veya girişiminde bulunurken, bu oran cilt rahatsızlığı olmayan hastalarda sadece yüzde 7 olarak kaydedildi.

Araştırmanın başındaki Dr. Joaquín Galvañ, “Cilt rahatsızlıklarının varlığı, bu hastaların ilk psikoz atağından sonra daha kötü sonuçlarla karşılaşma riskinin yüksek olabileceğini gösteriyor” dedi.

Araştırmacılar, eğer bulgu doğrulanırsa cilt semptomlarının, tıpkı bir kan testinin kanser veya kalp hastalığı riskini göstermesi gibi, ruh sağlığı riski için de erken bir işaretleyici olabileceğini belirtiyor.

Dr. Galvañ, “Cilt rahatslığı olan kişilerin yüzde 30 ila 60’ında psikiyatrik semptomlar görüldüğü zaten biliniyordu. Bizim yaklaşımımız ters yönden: Ruhsal sağlık sorunları olan kişilerde cilt rahatsılığı var mı ve bu bize faydalı bir şey söyleyebilir mi?” ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar, bağlantının nedenini tam olarak açıklayamadıklarını, ancak cilt ve nörolojik sistemlerin ortak gelişimsel kökenlerinin bu ilişkiyi açıklayabileceğini öne sürüyor.

Dr. Galvañ, “Bildiğimiz kadarıyla bu, psikoz hastalarında bu bağlantıyı gösteren ilk çalışma. Bulguyu doğrulamak için takip çalışmalarına ihtiyacımız var. Ayrıca bu ilişkinin bipolar bozukluk, DEHB, anksiyete veya depresyon gibi diğer psikiyatrik durumlarda geçerli olup olmadığını da incelemeliyiz” dedi.

Sedef hastalığı, atopik dermatit ve egzama, ruhsal sağlık sorunlarıyla en çok ilişkilendirilen cilt hastalıkları arasında yer alıyor.

2015’te 13 Avrupa ülkesinde yapılan ayrı bir çalışmada, dermatoloji hastalarının yüzde 10’unun depresyona sahip olduğu, kontrol grubunda bu oranın yüzde 4,3 olduğu görülmüştü. A

ynı çalışmada hastaların yüzde 17,2’sinde anksiyete, yüzde 12,7’sinde ise intihar düşünceleri kaydedildi. Psikiyatrik komorbiditelerle en çok ilişkili hastalıklar arasında sedef hastalığı, atopik dermatit, egzama ve bacak ülserleri yer aldı.

