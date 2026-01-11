Çıldır gölü buz tuttu, atlı kızakların mesaisi başladı
11.01.2026 13:53
İHA
Ardahan'da bulunan Çıldır Gölü'nün yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buz tuttu. Gölde atlı kızak seferleri başladı.
UNUTULMAZ ANLAR YAŞANIYOR
Ardahan'da yer alan Çıldır Gölü'nün yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle buz tutmaya başladı. En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 20'lere kadar düştüğü bölgede yüzeyi buzla kaplanan gölde atlı kızak seferleri de başladı. Kartpostallık görüntüsüyle bembeyaz gölün üzerinde unutulmaz anlar yaşanıyor.
Denizden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredince yüzeyindeki donma gecikti. Son günlerde hava sıcaklıklarının sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesiyle birlikte gölün yüzeyi tamamen dondu.
ÇILDIR GÖLÜ TURİSTLERİ BEKLİYOR
Bu yıl donma olayının geç başladığını söyleyen atlı kızakçı Ufuk Ada, "Atlı kızak heyecanı başladı. Tüm yerli ve yabancı turistleri atlı kızağa ve sarı balığın tadını tatmaya davet ediyoruz. Gördüğünüz gibi Çıldır Gölü buz tuttu. Şubat ayında da festivalimiz var. Dünyanın dört bir yanından herkesi bekliyoruz" dedi.